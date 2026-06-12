В Польше активисты собрали 160 тыс. злотых на автобусы для Винницы после скандала из-за 'улицы Бандеры'

В Польше начали сбор средств на покупку списанных автобусов из города Кельце для последующей передачи Виннице. Инициативу поддержали сотни людей, а сумма пожертвований уже превысила 160 тысяч злотых.

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Акция стартовала после того, как из-за политического скандала вокруг переименования улицы Степана Бандеры мэр Винницы Сергей Моргунов отозвал официальную просьбу о передаче транспорта. Об этом сообщает Zrzutka.

Цель сбора

Как отмечается, сбор средств организовал фонд Sikorki na Ukrainie на платформе Zrzutka.pl. Активисты планируют собрать 500 тысяч злотых, чтобы выкупить 15 автобусов, средний срок эксплуатации которых составляет около 17 лет. По их словам, без такого решения транспорт может остаться неиспользованным или пойдет на утилизацию.

Организаторы также отметили, что в случае невозможности передать автобусы Виннице собранные средства направят на проекты по защите гражданского населения Украины от российских воздушных атак.

Для чего Виннице нужны польские автобусы

Переданные автобусы могли бы использоваться в Виннице в качестве резервного транспорта на случай перебоев с электроснабжением. Учитывая, что основу городской транспортной сети составляют трамваи и троллейбусы, отключения электричества способны существенно повлиять на работу общественного транспорта и перевозку пассажиров.

Что предшествовало

Инициатива по передаче Виннице списанных автобусов Solaris из польского города-побратима Кельце вызвала резонансную дискуссию в Польше. Мэр Кельце Агата Войда сообщила, что мэр Винницы Сергей Моргунов выразил благодарность за многолетнюю поддержку Украины, однако решил отозвать запрос на получение транспорта.

Такой шаг объяснили нежеланием превращать гуманитарную помощь в предмет политических споров и усиливать напряжение внутри польского общества.

Часть польских политиков выступила против передачи автобусов. В частности, один из депутатов городского совета Кельце заявил, что решение о помощи Украине было принято в неудачное время. Среди аргументов он упомянул возможность использования одного из автобусов на улице Степана Бандеры в Виннице, что, по его мнению, могло бы негативно сказаться на польско-украинских отношениях.

Со своей стороны Агата Войда добавила, что дискуссия вокруг передачи транспорта сопровождалась волной агрессивных комментариев и ксенофобских высказываний в социальных сетях. Она отметила, что ситуация стала испытанием для солидарности между городами-партнерами, но подчеркнула, что сотрудничество между Кельце и Винницей продолжается уже почти семь десятилетий.

Напомним, в конце мая президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что хочет отозвать орден у Зеленского из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА. Этот орден президент Украины получил в 2023 году из рук тогдашнего лидера Польши Анджея Дуды.

На фоне реакции польских властей в Люблине с здания ратуши сняли флаг Украины, а польские ультраправые призвали заблокировать вступление Украины в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск также раскритиковал решение президента Украины о присвоении названия "Героев УПА" одному из подразделений Сил обороны. Он заявил, что ответственность за урегулирование конфликта вокруг исторической памяти сейчас лежит на украинской стороне.

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