Винница отказалась от старых польских автобусов после возмущения политиков об 'улице Бандеры': детали скандала

Решение о передаче Виннице старых автобусов Solaris из польского города-побратима Кельце вызвало острую политическую дискуссию в Польше. После критики со стороны местных депутатов и споров вокруг исторической памяти украинская сторона отказалась от помощи.

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Такое решение было принято на фоне желания сохранить партнерские отношения между городами. Об этом сообщила мэр польского города Кельце Агата Войда в Facebook.

Мэр Кельце Агата Войда сообщила, что ее винницкий коллега Сергей Моргунов поблагодарил польский город за многолетнюю поддержку Украины, но решил отозвать просьбу о передаче автобусов. Это было сделано для того, чтобы гуманитарная помощь не стала предметом политических споров и не углубляла раскол в громаде Кельцов.

Инициатива предусматривала передачу Виннице 15 автобусов Solaris из числа 40 транспортных средств, которые польский город выводит из эксплуатации. Речь идет о машинах в возрасте почти 20 лет, которые из-за технического состояния и значительного пробега уже не будут использоваться для перевозки пассажиров в Кельцах.

Автобусы могли бы стать резервным транспортом для Винницы во время перебоев с электроснабжением. Поскольку основу общественного транспорта города составляют трамваи и троллейбусы, отключение электроэнергии могут существенно усложнять перевозки пассажиров.

В то же время часть польских политиков выступила против передачи транспорта. В частности, депутат городского совета Кельцов Мачей Якубчик заявил, что решение о помощи Украине приняли в неудачный момент. Среди аргументов он привел то, что один из автобусов мог бы курсировать по улице Степана Бандеры в Виннице, что, по его мнению, негативно повлияло бы на польско-украинские отношения.

Представитель партии "Право и Справедливость" Марчин Стемпневский также раскритиковал передачу автобусов, заявив о неприемлемости поддержки городов, где чествуют лиц, которых в Польше считают причастными к военным преступлениям.

В ответ городские власти Кельцов отметили, что оппозиция преувеличивала стоимость транспортных средств. Директор Управления городского транспорта Барбара Дамиан сообщила, что ориентировочная цена одного автобуса составляет около 30 тысяч злотых, а пробег отдельных машин достигает 1,4 млн километров.

Агата Войда заявила, что дискуссия вокруг передачи транспорта вызвала волну агрессивных комментариев и проявлений ксенофобии в соцсетях. Она назвала ситуацию испытанием для солидарности между городами-партнерами и подчеркнула, что сотрудничество Кельцев и Винницы продолжается уже почти 70 лет.

Несмотря на отказ от автобусов, Винница подтвердила намерение и в дальнейшем развивать партнерские отношения с Кельцами и выразила благодарность жителям польского города за поддержку Украины во время войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что именно Киев должен взять на себя ответственность за кризис, который возник в отношениях с Варшавой после решения о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" одному из подразделений ССО ВСУ. По его словам, Украина должна предложить такие решения, которые устроят Польшу.

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