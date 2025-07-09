В оккупированном Крыму силовики задержали мужчину за прослушивание песни 'Океана Эльзы'

Во временно оккупированных Саках (Крым) российские силовики задержали местного жителя за прослушивание песни украинской группы "Океан Эльзы". На него был составлен административный протокол.

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Об этом сообщает связанный с силовыми структурами РФ телеграм-канал "Крымский СМЕРШ", принадлежащий пророссийскому блогеру Александру Талипову. По предварительным данным, речь идет о Евгении Благодыре.

Мужчину заставили записать так называемое покаянное видео, в котором он объясняет, что включил песню "нечаянно" через YouTube. Кроме того, на него составили административный протокол – за что именно, не уточняется.

Официальные органы оккупационных властей ситуацию не комментировали.

Этот случай – еще один пример того, как в Крыму все больше усиливается репрессивная политика РФ в отношении всего украинского. Украинские песни, книги, символика или просто слово – давно стали поводом для давления, задержаний и запугивания.

Напомним, в России к 2 годам и 8 месяцам приговорили 19-летнюю активистку Дарью Козыреву за стихотворение Тараса Шевченко и открытые высказывания против войны в Украине. В частности, девушку признали виновной в систематической "дискредитации" российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, в России к 16 годам лишения свободы приговорили украинца Вадима Чалого, которого обвинили в том, что он якобы отправил взрывчатку трем полковникам минобороны РФ. По версии "следствия", он якобы сотрудничал со Службой безопасности Украины.

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