В оккупированном Крыму произошло масштабное обесточивание: отключены крупнейшие города

В оккупированном Крыму сообщают о блекауте. Однако "местные власти" обещают, что в течение часа энергоснабжение будет возобновлено.

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Об этом в четверг, 18 января, сообщают росСМИ. По предварительной информации, сработала противоаварийная автоматика на Балаклавской ТЭС.

По предварительной информации от Севастопольэнерго, в 17:05 (время киевское. – Ред.) произошло аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы.

Сработала противоаварийная автоматика. Отключены такие потребители: Балаклава, бухты Казачья, Очеретяная, мыс Фиолент, центральная часть Севастополя, ул. Ленина, ул. Б. Морская. Феодосия, Керчь, Джанкой, Красноперекопск также обесточены.

Как сообщил "губернатор" полуострова Михаил Развожаев, по предварительной информации, в 17:05 (время киевское. – Ред.) произошло ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС, это повлекло за собой отключение двух энергоблоков.

Отключены такие потребители: Балаклава, бухты Казачья и Очеретяная, мыс Фиолент, центральная часть города, ул. Ленина, ул. Б. Морская. Все оперативные бригады работают на месте. "Местные власти" обещают, что в течение часа энергоснабжение будет возобновлено.

Как сообщал OBOZ.ua, вечером 13 января десятки домов в Ростове-на-Дону и Батайске в России остались без света. Исчезли также тепло и вода.

Напомним, также 13 января в российском Липецке сразу в трех местах прорвало теплосеть. В результате без отопления и горячей воды осталось более 70 многоквартирных домов. Днем в городе было −22, ночью обещают до 30 градусов мороза.

Между тем автор проекта "Русь сидящая" Ольга Романова сообщила, что в колониях России, где в регионах температура упала до −35°C, отключают отопление. Таким образом заключенных поощряют идти воевать в Украину.

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