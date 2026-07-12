В оккупированном Джанкое уже неделю нет света: питьевая вода практически недоступна

В оккупированном Джанкое и его районе (Крым) уже неделю продолжаются масштабные перебои с электроснабжением. Из-за дефицита топлива для многих жителей настоящей роскошью стала даже привезенная питьевая вода.

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Аналогичные проблемы фиксируются и в других степных районах временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Джанкой и Джанкойский район уже седьмые сутки остаются без электроснабжения", – говорится в сообщении.

Реальная ситуация в оккупированном Крыму

По словам Чубарова, из-за резкого подорожания топлива и его острого дефицита для многих жителей сельских районов оккупированного Крыма привезенная питьевая вода стала практически недоступной.

Он также выразил поддержку крымчанам, которые, несмотря на длительную российскую оккупацию, репрессии и новые трудности, продолжают ждать освобождения полуострова и остаются верными Украине.

"P.S. Я фиксирую эти факты для того, чтобы у читателей было четкое и объективное представление о реальном положении дел в оккупированном Крыму, где ситуация меняется буквально каждый день", – добавил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, Чубаров убежден, что если пока что оккупированный Крым останется без топлива и электричества, то Кремль сядет за стол переговоров. По его словам, это понимает и военно-политическое руководство Украины, и именно поэтому украинские защитники, среди прочего, сосредоточены на прекращении вражеской логистики на оккупированный полуостров.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Меджлиса крымскотатарского народа уже неоднократно высказывал мнение, что "освобождение оккупированных украинских территорий начнётся с освобождения Крыма". Так, недавно он намекнул россиянам в оккупированном Крыму, что им стоит покинуть полуостров, пока Керченский мост остается работоспособным.

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