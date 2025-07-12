Харьков и Днепр накрыла мощная непогода: погибла женщина, среди пострадавших - девочка, исчезли свет и вода. Видео

Вечером 12 июля Харьков и Днепр накрыла мощная гроза с сильным ветром и дождем. В городе и области фиксируются серьезные последствия непогоды: есть пострадавшие, перебои с электричеством, затопления, повреждена инфраструктура.

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Об этом сообщают местные паблики. Отмечается, что молния попала в электроподстанцию, из-за чего часть Харькова осталась без света. В отдельных районах также исчезло водоснабжение.

Также попадание зафиксировали в электричку – она остановилась, пассажиры были эвакуированы.

Кроме того, в городе подтоплена станция метро "23 Августа", повалены деревья, повреждены крыши, проблемы с коммуникациями.

Уже известно о трех пострадавших и из-за непогоды: обвалилась крыша в частном доме в Салтовском районе. Медики оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, в результате непогоды в селе Первомайское Змиевской громады на 56-летнюю женщину упало дерево. К сожалению, она погибла.

Также на 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города. Ребенка госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал граждан быть осторожными, избегать пребывания возле деревьев и линий электропередач, а также по возможности выключать электроприборы дома, чтобы избежать замыканий.

Небо над Харьковом выглядело как в фильме-катастрофе – черные облака, гром, шквалы, вода на дорогах. Синоптики предупреждают, что непогода может затянуться. Оперативные службы работают над устранением последствий бури, однако обстановка остается напряженной.

Апокалиптическая непогода дошла и до Днепра. Местные жители нашли оригинальный способ использования града после урагана — охладили им алкогольные напитки.

Напомним, в понедельник, 7 июля, по западной части Украины пронесся мощный ураган. В областях, где была непогода, зафиксированы поваленные деревья и поврежденные дома.

Ранее эколог Александр Соколенко объяснял, что, например, торнадо в Украине чаще возникают на юге, где влияние моря и солнечной активности создает благоприятные условия. К примеру, в Одесской области их можно увидеть над морем в жаркие летние дни, особенно в июне-августе, когда имеем влияние холодного арктического воздуха.

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