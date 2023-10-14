В одесский хаб 'ЯМариуполь' привезли 2 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова отправил 2 тысячи наборов с необходимыми продуктами питания в центр поддержки "ЯМариуполь" в Одессе. В ближайшее время там начнутся выдачи этой помощи.

Это первая отгрузка: этой осенью Фонд передаст для переселенцев из Мариуполя 20 тысяч продуктовых наборов. Они будут поступать в хабы "ЯМариуполь" в 16 населенных пунктах, сообщили в Фонде. В каждом из этих городов живет от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, вырвавшихся из Мариуполя, пережив ад. Эти люди вынужденно начали жизнь с нуля и очень нуждаются в поддержке.

В составе наборов продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

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В 2022 году для центров "ЯМариуполь" в разных городах поступило 40 тысяч гигиенических наборов и 16 тысяч продуктовых наборов от Фонда. В мае 2023 Фонд отгрузил 20 тысяч продуктовых наборов. Также Фонд Рината Ахметова является партнером пилотного проекта временного социального жилья для мариупольцев #ЯМариупольЖилье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.