В Одессе ураган вырывал деревья и крушил авто. Фото и видео непогоды

Днем 21 апреля в Одессе пронесся мощный ураган, который сопровождался проливным дождем и сильным порывистым ветром. В городе упали десятки деревьев.

Жителей призвали минимизировать передвижение по улицам города. Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Стоит отметить, что ураган начался в Одесской области с ночи. По состоянию на 12:00 в областном центре зафиксировано падение как минимум 15 деревьев и больших веток. Коммунальные службы работают на местах.

Также мэрии отметили, что за ночь была проделана большая работа, которая не позволила сильному дождю подтопить улицы города. Кроме того, чиновники обратились к жителям Одессы, особенно к пожилым людям и горожанам с маленькими детьми, с просьбой минимизировать свое передвижение по улицам.

Водителей в свою очередь призвали не оставлять свои автомобили на дорогах и тротуарах, ведь транспортные средства мешают работе коммунальной техники.

Напомним, на вершинах гор Украинских Карпат 21 апреля 2024 года продолжалась зимняя погода. Там все еще лежал снег.

Как писал OBOZ.UA, по предварительному прогнозу, летом температура по Украине будет на 1-2 градуса выше нормы. Сильная жара ожидается уже во второй половине июня.

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