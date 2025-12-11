В Одессе сотрудники ТЦК пытались силой мобилизовать морского пехотинца Романа Покидько, который недавно вернулся из российского плена и находился в городе на реабилитации. Мужчину избили и выбросили из автомобиля во время движения. Начато служебное расследование.

Видео дня

Об этом сообщили в ОО "Защита Государства. Одесса". Одесский областной ТЦК отреагировал на инцидент.

Что известно о "бусификации" морпеха

Инцидент произошел 4 декабря на улице Семена Палия в Одессе.

Группа из 9 человек, которые назвались сотрудниками Пересыпского районного ТЦК, остановила Романа Покидько – бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты, который защищает Украину с 2018 года. Его недавно освободили из вражеского плена и он проходил в Одессе реабилитацию.

"Несмотря на предъявленные им документы: военный билет, медицинские справки и удостоверение УБД, Романа Покидько затолкали в служебный автомобиль ТЦК. Нанесли ему телесные повреждения: применили против него слезоточивый газ и избили. После этого, прямо во время движения, выбросили Романа из автомобиля. Чем создали угрозу жизни военнослужащего", — рассказали представители организации "Защита государства. Одесса".

Активисты отметили, что представители ТЦК не использовали бодикамеры.

После нападения Роман Покидько проходит медицинское обследование в больнице. Одесская ячейка ОО "Защита государства" требует справедливого расследования в отношении морпеха, который пережил российский плен.

Реакция Одесского ТЦК

Одесский областной ТЦК и СП подтвердил, что им известно об инциденте, и сообщил о назначении служебного расследования.

"Подчеркиваем, что реакция на событие состоялась до момента ее огласки в информационном пространстве", – отметили в ТЦК.

В военкомате добавили, что оказывают полное содействие правоохранительным органам.

"Позиция руководства однозначна – статус военнослужащего заслуживает наивысшего уважения. Если в ходе следствия будет доказано, что военнослужащие ТЦК и СП превысили свои полномочия или совершили противоправные действия в отношении коллеги-военного, они понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом", — отметили в представительстве.

Областной ТЦК призвал общественность дождаться результатов расследования и официальных выводов правоохранительных органов.

