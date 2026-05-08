В некоторых областях станет прохладнее: синоптики рассказали, каких 'сюрпризов' ждать от погоды 8 мая. Карта

В пятницу, 8 мая, погода принесет украинцам новые "сюрпризы". Летняя жара ослабнет, температура снизится до более комфортного уровня, а дожди переместятся вглубь страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, по всей стране ожидается переменная облачность.

Осадки из западных областей продвинутся на север, а также в Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. В этих регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории будет сухо.

Ветер умеренный, 7-12 м/с, юго-западного направления. А в западных областях – северо-западного.

В большинстве регионов температура снизится до более комфортных показателей.

Так, днем ожидается +20...+25 градусов. Несколько прохладнее будет в западных областях, где столбики термометров будут показывать +15...+20. И только на востоке страны температура воздуха прогреется до +28 градусов.

Ночью ожидается +10...+15, в большинстве южных и центральных областей +7...+12 градусов.

В Киеве и области 8 мая ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В столице ночью +13...+15, днем воздух прогреется до +23...+25.

Температура по области ночью +10...+15, днем +20...+25.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине наблюдается тенденция к более резким сменам погоды и менее выраженным переходам между сезонами. Однако это не означает полного исчезновения сезонов. По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, относительно погоды на лето 2026 года четких прогнозов нет, а предположения о чрезмерной жаре являются преувеличенными.

