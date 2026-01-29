'В наш офис прилетела ракета': история дерматолога Светланы Дячук вошла в Музей 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Полномасштабная война ворвалась в жизнь дерматолога Светланы Дячук именно тогда, когда она готовилась открыть собственную клинику. В первые дни вторжения в здание попали осколки ракеты. Впоследствии еще один взрыв прогремел уже рядом с ее домом. Война коснулась не только профессиональных планов врача, но и ее личной безопасности.

О своем опыте и переживаниях Светлана Дячук рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"В первые дни войны в наш офис прилетела ракета. Тогда, когда это все произошло, уже утром медсестра прошлась, сделала фото и, вы знаете, такая тихая ужасная эсэмэска – вот просто несколько фотографий и ни слова, то есть все было понятно. Это было в 5:00 утра. И, к счастью, никто не пострадал – люди были в подвальном помещении клиники", – рассказывает дерматолог в интервью Алексею Суханову, актеру, телеведущему и амбассадору Фонда Рината Ахметова.

Даже после разрушения клиники Светлана Дячук сознательно не уехала из Украины. Она понимала: врачи, как и военные, держат свой фронт. За годы войны ей пришлось многое переосмыслить: и в профессии, и в отношении к жизни. Несмотря на усталость, страх и постоянное напряжение, врач собрала новую команду и продолжает помогать пациентам.

Светлана Дячук отмечает: война опасна не только обстрелами, но и постоянным стрессом. Длительное напряжение истощает организм и может способствовать развитию серьезных заболеваний, в частности онкологических.

"Гормоны фактически регулируют наше существование. И, конечно, избыток кортизола может влиять на все процессы, и где-то это может сработать. То есть стресс – не причина онкологических заболеваний, но один из факторов риска", – отмечает Светлана Дячук.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.