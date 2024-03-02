В Минобороны призвали очевидцев войны РФ против Украины присылать фото и видео

Отраслевой государственный архив Минобороны Украины призвал всех, кто давал или продолжает давать отпор российским оккупантам, отправлять фото и видео для документирования войны РФ против Украины.

Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Украины.

Заявляется, что Архив проводит документирование военных событий вооруженной агрессии России против Украины, чтобы сохранить и систематизировать информацию очевидцев и непосредственных участников.

Отправлять информационные материалы (фото, видео и т.п.) нужно с кратким описанием освещаемого события и указанием даты и принадлежности к военному подразделению.

Медиа просят отправлять по следующим адресам:

02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 16

или по электронному адресу: [email protected]