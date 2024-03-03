В медвежьем приюте НПП 'Синевир' показали весеннее пробуждение зверей. Фото и видео

В национальном природном парке "Синевир" на Закарпатье завершился зимний сон медведей – они уже начали покидать свои укрытия, в которых провели холодные месяцы. Косолапые с первыми лучами весеннего солнца и поднятием температуры воздуха вышли из своих берлог, после чего начали растягиваться, подниматься на лапы и рассматривать окружающий мир.

Об этом рассказали на странице НПП "Синевир" в Facebook. В Реабилитационном центре бурого медведя животные находятся постоянно, а в течение зимы, когда их тело входит в состояние пониженной активности, некоторые особи находятся во временном сне.

"Уже сейчас, когда природа оживает, медведи возвращаются к своей повседневной активности и становятся более оживленными и подвижными. Конечно, первой задачей является поиск пищи, водные процедуры, ведь им нужно пополнить запасы. Однако весна для медведей – это не только время для восстановления сил, но и время для социализации и развлечений", – говорится в сообщении.

Именно поэтому после пробуждения медведи возобновляют свои отношения с другими особями, которых можно встретить в приюте, обмениваются опытом и навыками, а также проводят время вместе, играя и изучая друг друга.

"Итак, весна в медвежьем приюте – время чрезвычайное, полное активности, дружбы и исследований. Это отличный случай увидеть природу в действии и полюбоваться невероятной прочностью и изысканностью медведей, которые теперь готовы делиться этими яркими моментами с нами", – отметили на странице парка.

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