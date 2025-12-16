В магазинах Украины продавцы прячут 'Киндер Stranger Things': причина удивит многих. Видео

В Украине подростки массово коллекционируют и даже пытаются заработать на игрушках из новых Kinder Joy по сериалу Stranger Things. Такие "Киндеры" нередко вскрывают прямо в магазинах, не заплатив, из-за чего продавцы вынуждены прятать этот товар за прилавком.

Видео дня

Проблема не является единичной. В сети появляются фото и видео украденных игрушек в разных торговых точках.

Обычно воры вытаскивают из "Киндера" только фигурку, оставляя вторую половинку со сладким кремом и шариками целой. Из-за этого на прилавках часто попадаются полупустые Kinder Joy, магазины вынуждены изымать их и утилизировать.

Отдельные продавцы начали прятать "Киндеры", посвященные Stranger Things, и продавать их под наблюдением.

Фигурки с персонажами Stranger Things уже массово продают на маркетплейсах. Коллекционеры обмениваются ими по всей Украине.

"Очень странные дела" (в оригинале – Stranger Things) – это американский научно-фантастический сериал о существовании параллельной вселенной, который имеет пять сезонов. Он получил широкую популярность, поэтому создатели уже разрабатывают спин-офф. Посмотреть Stranger Things можно на сервисе Netflix.

Как ранее писал OBOZ.UA, в декабре Monobank запустил monoбазар – платформу для продажи и покупки подержанных вещей в рамках monoмаркета, где все пользователи верифицированы, а также доступна рассрочка и автоматическое создание описаний товаров. Деньги поступают продавцу только после получения товара покупателем. Во время бета-теста комиссия составляет 0,1%, после теста – 1,9%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!