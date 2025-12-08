УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Украине появился конкурент OLX: Monobank запустил "базар" для продажи и покупки вещей

Дарина Герцева
Рынки и компании
2 минуты
828
Monobank запустил сервис, который будет конкурировать с OLX

Monobank запустил monoбазар – платформу для продажи и покупки подержанных вещей в рамках monoмаркета, где все пользователи верифицированы, а также доступна рассрочка и автоматическое создание описаний товаров. Деньги поступают продавцу только после получения товара покупателем, во время бета-теста комиссия составляет 0,1%, после теста – 1,9%.

Видео дня

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. По его словам, это внутренняя платформа объявлений для клиентов банка, частично напоминающая OLX, но ориентированная на интеграцию с экосистемой Monobank и минимизацию риска мошенничества.

Как продать товар на monoбазаре

Сервис официально стартовал 8 декабря в режиме бета-тестирования, и доступ к нему получили все пользователи банка. Идея monoбазара заключается в создании простой площадки для обмена и продажи вещей между клиентами, где все участники уже верифицированы. Отмечается, что это позволяет снизить вероятность мошеннических схем и фейковых аккаунтов.

Monobank запустил новый сервис

Каждый продавец получает персональную страницу с товарами, которой можно делиться в соцсетях или с друзьями. Пользователи могут подписаться на обновления витрины и отслеживать новые объявления. Все товары на сервисе можно приобрести в рассрочку, что доступно автоматически для всех покупателей банка.

На витрине можно отслеживать новые объявления

Система также автоматически генерирует описания товаров на основе ключевых характеристик, например: "iPhone, 80% батарея, коцаный экран" и формирует расширенное описание без дополнительных усилий продавца. Торговля происходит максимально просто, ведь покупатель присылает предложение цены, а продавец может согласиться или отказать, без долгих переписок.

Какая комиссия за продажу товаров

Платформа гарантирует безопасность сделок, деньги поступают продавцу только после получения товара покупателем. Если товар не подошел, средства автоматически возвращаются, а посылка возвращается продавцу. Во время бета-теста комиссия за продажу составляет 0,1%, после завершения тестирования она возрастет до 1,9%, покупатель дополнительно оплачивает только доставку. До 8 января есть возможность продавать товары за донат на войско.

Сервис доступен в приложении, и пользователей приглашают тестировать функционал и оставлять отзывы для совершенствования продукта. "Пишите фидбеки, а мы благодаря этому будем корректировать развитие проекта", – отметил Гороховский.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Monobank запустили новую функцию – совместные карты, которые позволяют делиться счетом с близкими и устанавливать лимиты расходов. Она работает просто: владелец открывает доступ к своей карте, а пользователь получает отдельную с собственным номером – это удобно для семей, пар или родителей, которые хотят дать ребенку контролируемый доступ к деньгам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!