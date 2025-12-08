В Украине появился конкурент OLX: Monobank запустил "базар" для продажи и покупки вещей

Monobank запустил monoбазар – платформу для продажи и покупки подержанных вещей в рамках monoмаркета, где все пользователи верифицированы, а также доступна рассрочка и автоматическое создание описаний товаров. Деньги поступают продавцу только после получения товара покупателем, во время бета-теста комиссия составляет 0,1%, после теста – 1,9%.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. По его словам, это внутренняя платформа объявлений для клиентов банка, частично напоминающая OLX, но ориентированная на интеграцию с экосистемой Monobank и минимизацию риска мошенничества.

Сервис официально стартовал 8 декабря в режиме бета-тестирования, и доступ к нему получили все пользователи банка. Идея monoбазара заключается в создании простой площадки для обмена и продажи вещей между клиентами, где все участники уже верифицированы. Отмечается, что это позволяет снизить вероятность мошеннических схем и фейковых аккаунтов.

Каждый продавец получает персональную страницу с товарами, которой можно делиться в соцсетях или с друзьями. Пользователи могут подписаться на обновления витрины и отслеживать новые объявления. Все товары на сервисе можно приобрести в рассрочку, что доступно автоматически для всех покупателей банка.

Система также автоматически генерирует описания товаров на основе ключевых характеристик, например: "iPhone, 80% батарея, коцаный экран" и формирует расширенное описание без дополнительных усилий продавца. Торговля происходит максимально просто, ведь покупатель присылает предложение цены, а продавец может согласиться или отказать, без долгих переписок.

Платформа гарантирует безопасность сделок, деньги поступают продавцу только после получения товара покупателем. Если товар не подошел, средства автоматически возвращаются, а посылка возвращается продавцу. Во время бета-теста комиссия за продажу составляет 0,1%, после завершения тестирования она возрастет до 1,9%, покупатель дополнительно оплачивает только доставку. До 8 января есть возможность продавать товары за донат на войско.

Сервис доступен в приложении, и пользователей приглашают тестировать функционал и оставлять отзывы для совершенствования продукта. "Пишите фидбеки, а мы благодаря этому будем корректировать развитие проекта", – отметил Гороховский.

