В Крыму надеются на поток российских туристов из-за мазута в Анапе: жители оккупированного полуострова уже повысили цены

В оккупированном Крыму надеются, что из-за разлива мазута и закрытия пляжей в Краснодарском крае, к ним на полуостров ринутся российские туристы. Владельцы гостиниц, вилл, баз отдыха и бунгало уже подняли цены. Они уверяют, что мазутные пятна не принесут вреда туристам и сезон наконец-то состоится. В то же время в Керчи, Севастополе, Евпатории продолжают выявлять очаги мазута.

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За правду о мазуте в Анапе штрафуют

В этом сезоне отдых в Крыму омрачен не только войной, проблемами со светом и водой, но и наличием мазута на побережье. Это результат крушения 15 декабря двух российских нефтяных танкеров в Керченском проливе.

В море вылились сотни тонн мазута, которые постоянно выбрасывает на берег. Российские оккупационные власти долгое время ничего не предпринимали для устранения экологической катастрофы. А когда взялись за дело, то было поздно. Сотни тонн загрязняющих веществ уже выбросило на пляжи Крыма и Краснодарского края РФ, к тому же мазут опустился на дно и теперь при потеплении будет всплывать на поверхность и продолжать отравлять воду и воздух.

До сих пор в Керчи, Севастополе, Евпатории, Орловке активисты и спасатели собирают мазут с пляжей. Пытаются очистить от пятен камни и скалистые берега вдоль моря с помощью пара. Постоянно появляются фото и видео с этих пляжей, где на камнях и гальке полно мазута.

Правда, российские власти больше волнуют проблемы с мазутом в ОАЭ. На российском телевидении транслируют сюжеты, где российские туристы жалуются на выброс мазута на Оманском побережье. У них и голова болит, и дышать им нечем, и приходится ехать за свой счет за 40 км от отеля на чистые пляжи.

Что же творится на оккупированном побережье Крыма и в их Анапе, там говорить не принято. Порой даже опасно. Так, один из блогеров из Анапы Юрий Озаровский пожаловался, что его оштрафовали на 30 тыс. руб. за то, что он рассказывал в своих эфирах о мазуте на пляжах Анапы.

Теперь блогер снимает видео, как он ныряет в море и демонстрирует чистую, прозрачную воду у побережья Анапы. Даже его подписчики удивляются и спрашивают: "Роспотребнадзор выложил официальную информацию, что вода и песок не соответствуют нормам, зачем вы показываете пример купания?".

Некоторые пляжи Крыма до сих пор в мазуте

Но чем ближе к сезону, тем чаще жителей РФ и оккупированного полуострова убеждают в том, что и тут все пляжи пригодны для отдыха. Так, в Роспотребнадзоре заявили: "Зона Крыма и Севастополя также остается свободной от загрязнения воды и песка". "Небольшие выбросы, которые наблюдались, но достаточно быстро локализуются и не влияют на общее состояние побережья, также позволяют сделать вывод о том, что эта территория пригодна на сегодняшний день для организации летнего курортного сезона", – заявила глава этого ведомства Анна Попова.

Уже готовятся к открытию детские лагеря, санатории, пансионаты. Но крымские экологи предупреждают, что мазутные пятна собирают только на официальных пляжах, а вот на так называемых "диких" этого вещества полным-полно.

И напоминают, что глубоко нырять в такой воде не рекомендуется, можно наглотаться отравленной жидкости.

В Крыму повысили цены на майские

В районе Анапы из-за мазута закрыты 150 пляжей, курортный сезон тут вряд ли состоится. Этим хотят воспользоваться на оккупированном полуострове. Уже сейчас на майские праздники цены даже на социальные путевки повысились на 10%.

А по прогнозам российских туроператоров, стоимость отдыха на полуострове в этом сезоне взлетит на 30%.

Теперь заманивают туристов на полуостров обещаниями, что тут нет мазута, море якобы чистое.

На майские праздники с 1 по 4 мая (на три ночи) на двоих можно отдохнуть в Ялте в "Интуристе" за 68 тыс. руб. (34 тыс. грн). В Ялте цены на этот период колеблются от 23 до 138 тыс. руб. (11-70 тыс. грн).

В Севастополе цены в гостиницах на этот же период от 18 до 43 500 руб. (9-22 тыс. грн). В Алуште от 17,4 до 42,5 тыс. руб. (9-21 тыс. грн).

Из эконом-вариантов в домиках в поселках и далеко от моря цены меньше. Тут с 1 по 4 мая вдвоем можно снять комнату за 2,7 тыс. руб. (1,3 тыс. грн). Под Ялтой в полутора километрах до моря за 2,8 тыс. руб. (1,4 тыс. грн), на базе отдыха в Оленевке – 3 тыс. руб. (1,5 тыс. грн).

Официально в РФ заявляют, что средняя цена на майский отдых в крымских гостиницах составляет 3,5-4 тыс. руб. (1,7-2 тыс. грн) в сутки на двоих с завтраком.

"На майские праздники цены немного подняли после того, как узнали, что в Анапе пляжи закрыли. Все надеются, что хотя бы в этом сезоне нам повезет и туристы из России поедут к нам. И если так случится, то в июле-августе цены будут высокими, думаю, взлетят на 30-50%. Людям деньги нужны, сезон короткий, а последние годы мы почти ничего не зарабатывали", – говорит OBOZ.UA жительница Ялты, которая сдает жилье отдыхающим.

Однако в Анапе сдавать свои позиции не собираются. Там владельцы жилья заявляют, что никто не запретит туристам купаться в море, даже если там есть мазут.

"Мазут есть по всему побережью, в том числе и в Крыму. Только там всем по барабану, что будет с людьми после такого отдыха. А тут слишком строго проверяют. Поэтому отдыхающие все равно приедут, тут никто не стреляет, вода и свет есть, ехать ближе, самолеты сюда летают. А к морю никому не запрещено ходить", – заявляет владелец жилья из Анапы.

На оккупированном полуострове остались проблемы со светом: электричество тут постоянно отключают из-за нехватки, многие уже обзавелись генераторами. А после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами на полуострове с водой тоже проблемы.

К тому же там постоянно звучат взрывы и стрельба. А доехать в Крым можно только на автомобиле или поезде, который идет больше суток.

Нынче санатории и пансионаты Крыма заполнены менее чем наполовину обладателями социальных путевок. В основном это пенсионеры, военные, малообеспеченные и работники силовых структур. Возле моря вместе с ними отдыхают жители самого полуострова.