В Кривом Роге у 11-летнего мальчика в руках взорвалась батарейка: ребенок получил серьезные травмы - СМИ

В Кривом Роге у 11-летнего ребенка взорвалась батерейка в руках. В результате несчастного случая ребенок оказался в больнице с серьезными травмами.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Свои. Кривой Рог". Как отмечается, мальчик воспитывается в многодетной семье, когда с ребенком случился этот случай, мать была на работе.

Мальчик находился дома вместе со своим 14-летним братом. В момент взрыва старший брат сидел в соседней комнате.

Женщина сообщила, что батарейка находилась в комнате под воздействием солнечного света. В тот момент, когда мальчик взял ее в руки, произошел взрыв.

Ребенок был доставлен в местную больницу с травмами, полученными в результате взрыва. Выявлены множественные обломочные ранения грудной клетки и рваные раны пальцев правой кисти.

С матерью, которая воспитывает троих детей, а также работает на работе, впоследствии провела разговор полиция.

Ранее в Кривом Роге 11-месячный ребенок выпал из окна второго этажа. Девочка получила травмы и была немедленно госпитализирована и находится под наблюдением врачей. Мать малыша вышла из квартиры всего на десять минут, в момент инцидента за ней ухаживала взрослая 18-летняя сестра.

Напомним, что в Николаеве в городском парке "Сказка" погибла 4-летняя девочка, развлекавшаяся на батутах. Ребенок попал в петлю, которой дети забираются на надувной аттракцион. Когда приехала скорая, девочка уже была мертва.

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