Циклон смещается: синоптики рассказала, какой погоды ждать в Украине. Карта

Циклон, принесший обильные дожди во многие регионы Украины, постепенно отступает, смещаясь в направлении севера и северо-запада. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, а также согласно данным синоптической карты Украинского гидрометцентра, в пятницу, 25 сентября, синоптическая ситуация в стране начнет улучшаться.

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Температура воздуха пойдет вверх, а осадки отступят. Прогноз погоды Диденко опубликовала в Facebook.

Где прекратятся дожди и выйдет солнце

В центральных, восточных и южных областях Украины осадков практически не ожидается. Жителей этих регионов порадует сухое небо, возможны даже просветления и солнечные лучи.

Небольшие кратковременные дожди 25 сентября все еще вероятны на западе и севере Украины, а также местами в Винницкой области.

Потепление днем и холодные ночи

В течение дня пятницы столбики термометров начнут уверенно расти. В центре, на восток и на севере ожидается от +15 до +19 градусов. На юге столбики термометров прогреются до +22.

В западных регионах удержится прохладная погода – от +12 до +16.

При этом ночи останутся по-осеннему холодными. На большей территории Украины ночью термометры покажут всего +5...+10, а местами на западе и севере — до +7...+12. Синоптик рекомендует доставать теплые пижамы, пледы и готовиться к уютным холодным вечерам.

Погода в Киеве и области

В столице 25 сентября также прогнозируется потепление. В Киеве воздух прогреется до +15...+17, существенных осадков не предвидится. Дождь возможен лишь местами по Киевской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что третья декада сентября в Украине начнётся с нестабильной и динамичной погоды. Наибольшие изменения ожидаются 25 сентября, когда на погоду будет влиять активный южный циклон с Черного моря.

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