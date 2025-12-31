В Кирибати наступил Новый 2026 год: какие страны встретят его следующими
Из-за существования различных часовых поясов Новый год шагает по планете в течение практически суток. Первыми в 2026-й уже вступили жители островного государства Кирибати в Полинезии: они встретили праздник ровно за 12 часов до того, как новый год начнет свой отсчет в Украине.
Последними же будут загадывать новогодние желания жители Самоа: у них 2026-й начнется в 13:00 1 января по киевскому времени. Когда будут праздновать праздник в разных уголках планеты, рассказывает OBOZ.UA.
На островах в Тихом океане уже начался 2026-й
В 12 часов дня по киевскому времени новый 2026 год начался на островах Лайн в Тихом океане. Речь идет о группе из 11 коралловых островов (крупнейшим из них является Остров Рождества), входящих в состав островного государства Кирибати в Полинезии.
Интересно, что не все граждане Кирибати уже встретили новый год: в стране с 1995 года действуют сразу три часовых пояса – и первыми на планете празднуют жители восточной части государства.
Кто и когда будет встречать 2026-й дальше
Уже через час после Кирибати, в 13:00 по киевскому времени, 2026-й начнется для Новой Зеландии (точнее, для острова Чатем, расположенного в 800 км восточнее основной территории страны, в отдельном часовом поясе). На очереди на празднование в это время также Тонга, остров Феникс (Китай), Фиджи и Антарктида.
Далее же в мире новый год будут встречать (время указано по Киеву):
- 14:00 – Дальний Восток РФ, в частности Камчатка;
- 14:30-15:00 31 декабря – Австралия;
- 17:00 31 декабря – Япония, Южная Корея, Северная Корея;
- 18:00 31 декабря – Китай;
- 19:00 31 декабря – Индонезия;
- 20:00 31 декабря – Бангладеш, Шри-Ланка;
- 20:15 31 декабря – Непал;
- 20:30 31 декабря – Индия;
- 21:00 31 декабря – Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан;
- 21:30 31 декабря – Афганистан;
- 22:00 31 декабря – Армения, Азербайджан, Грузия;
- 23:00 31 декабря – Россия, Беларусь;
- 00:00 1 января – Украина, Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия;
- 01:00 1 января – Центральная и Западная Европа, часть Африки;
- 02:00 1 января – Великобритания, Португалия;
- 04:00 1 января – Бразилия;
- 05:30 1 января – восточная Канада (самый восточный остров Ньюфаундленд), острова Карибского бассейна, часть Южной Америки;
- 07:00 1 января – США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).
Дольше всего ждать начала нового года придется жителям государства Самоа: там 2026-й начнется в 13:00 1 января по киевскому времени.
