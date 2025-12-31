В Кирибати наступил Новый 2026 год: какие страны встретят его следующими

Из-за существования различных часовых поясов Новый год шагает по планете в течение практически суток. Первыми в 2026-й уже вступили жители островного государства Кирибати в Полинезии: они встретили праздник ровно за 12 часов до того, как новый год начнет свой отсчет в Украине.

Последними же будут загадывать новогодние желания жители Самоа: у них 2026-й начнется в 13:00 1 января по киевскому времени. Когда будут праздновать праздник в разных уголках планеты, рассказывает OBOZ.UA.

На островах в Тихом океане уже начался 2026-й

В 12 часов дня по киевскому времени новый 2026 год начался на островах Лайн в Тихом океане. Речь идет о группе из 11 коралловых островов (крупнейшим из них является Остров Рождества), входящих в состав островного государства Кирибати в Полинезии.

Интересно, что не все граждане Кирибати уже встретили новый год: в стране с 1995 года действуют сразу три часовых пояса – и первыми на планете празднуют жители восточной части государства.

Кто и когда будет встречать 2026-й дальше

Уже через час после Кирибати, в 13:00 по киевскому времени, 2026-й начнется для Новой Зеландии (точнее, для острова Чатем, расположенного в 800 км восточнее основной территории страны, в отдельном часовом поясе). На очереди на празднование в это время также Тонга, остров Феникс (Китай), Фиджи и Антарктида.

Далее же в мире новый год будут встречать (время указано по Киеву):

14:00 – Дальний Восток РФ, в частности Камчатка;

– Дальний Восток РФ, в частности Камчатка; 14:30-15:00 31 декабря – Австралия;

31 декабря – Австралия; 17:00 31 декабря – Япония, Южная Корея, Северная Корея;

31 декабря – Япония, Южная Корея, Северная Корея; 18:00 31 декабря – Китай;

31 декабря – Китай; 19:00 31 декабря – Индонезия;

31 декабря – Индонезия; 20:00 31 декабря – Бангладеш, Шри-Ланка;

31 декабря – Бангладеш, Шри-Ланка; 20:15 31 декабря – Непал;

31 декабря – Непал; 20:30 31 декабря – Индия;

31 декабря – Индия; 21:00 31 декабря – Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан;

31 декабря – Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан; 21:30 31 декабря – Афганистан;

31 декабря – Афганистан; 22:00 31 декабря – Армения, Азербайджан, Грузия;

31 декабря – Армения, Азербайджан, Грузия; 23:00 31 декабря – Россия, Беларусь;

31 декабря – Россия, Беларусь; 00:00 1 января – Украина, Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия;

– Украина, Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия; 01:00 1 января – Центральная и Западная Европа, часть Африки;

– Центральная и Западная Европа, часть Африки; 02:00 1 января – Великобритания, Португалия;

– Великобритания, Португалия; 04:00 1 января – Бразилия;

– Бразилия; 05:30 1 января – восточная Канада (самый восточный остров Ньюфаундленд), острова Карибского бассейна, часть Южной Америки;

– восточная Канада (самый восточный остров Ньюфаундленд), острова Карибского бассейна, часть Южной Америки; 07:00 1 января – США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).

Дольше всего ждать начала нового года придется жителям государства Самоа: там 2026-й начнется в 13:00 1 января по киевскому времени.

