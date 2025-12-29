С наступающим Новым годом 2026: короткие поздравления для соцсетей

Мир уже на низком старте перед встречей с 2026-м. Пока в воздухе пахнет хвоей и мандаринами, а ленты соцсетей наполняются итогами года, возникает главный вопрос: как оригинально поздравить друзей, коллег и подписчиков, чтобы это не было банально? Ведь в эпоху быстрого контента несколько метких слов и яркая картинка весят больше, чем длинные письма.

OBOZ.UA подготовил для вас идеальную подборку: от трогательных пожеланий мира и тепла до драйвовых статусов, заряжающих на успех. Больше не нужно заморачиваться над текстом в предновогодней суете.

Выбирайте свое идеальное смс, загружайте атмосферные картинки и делитесь праздничным настроением в Instagram, Facebook или Viber прямо сейчас. Пусть ваш 2026-й начнется с искренних улыбок.

Смс-поздравления с наступающим Новым годом 2026

С наступающим Новым годом 2026 пусть он принесет мир, здоровье и много приятных новостей.

Поздравляю с приближением Нового года! Пусть 2026 будет щедрым на счастье и добрые события.

С наступающим 2026 пусть все замыслы осуществляются легко и вовремя.

Пусть Новый год принесет покой в сердце, тепло в доме и уверенность в завтрашнем дне.

С наступающим Новым годом! Желаю сил, вдохновения и светлых моментов в 2026 году.

Уже на пороге 2026-й — пусть он будет лучше, добрее и успешнее предыдущего.

Поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть в новом году будет больше поводов для радости.

Встречай 2026 год с надеждой — и он обязательно ответит добром.

Пусть грядущий Новый год подарит новые возможности и приятные неожиданности.

С наступающим Новым годом 2026! Желаю мира, любви и уверенных шагов вперед.

Короткие поздравления с наступающим Новым годом для соцсетей

С наступающим Новым годом, верим в лучшее, поддерживаем друг друга и ждем нашу главную Победу в 2026-м. Слава Украине!

***

С наступающим 2026-м! Пусть этот год принесет покой в каждый дом, свет в каждое сердце и осуществление самых заветных желаний. Берегите себя и близких!

***

Поздравляю с наступающими праздниками! Желаю, чтобы 2026 год стал годом больших побед, искренних улыбок и невероятных событий. Пусть везет на каждом шагу!

***

С наступающим Новым годом! Пусть старый год заберет все заботы, а новый — подарит 365 поводов для радости. Мира нам всем!

***

Пусть этот год будет особенным. С наступающим!

***

Новая страница, новые цели, новые мы. С наступающим 2026 годом! Пусть он будет наполнен магией и вдохновением.

***

2026 на пороге! Желаю, чтобы ваши глаза сияли от счастья чаще, чем огоньки на елке. С праздником!

***

Готовы к 2026? Пусть этот год закружит в вихре успеха и приятных сюрпризов. Только вперед!

***

С наступающим! Желаю в 2026-м путешествовать больше, любить сильнее и жить на полную!

***

Время обновлений! Пусть 2026 год станет вашим личным "Level Up". С наступающими праздниками!

***

Картинки с наступающим Новым годом 2026

OBOZ.UA предлагает подборку поздравлений к Новому году, которые подойдут близким, родным, друзьям и коллегам.

