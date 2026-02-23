В Киевском Дворце детей и юношества отметили игроков из го

Пока в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо проходили зимние Олимпийские игры – 2026, в Украине кипела своя спортивная жизнь. Недавно во Львове состоялся Чемпионат Украины по игре Го (четвертьфинал) – событие, объединившее талантливых игроков со всей страны и подарившее спортсменам незабываемые эмоции. Команда Киевского Дворца детей и юношества в составе 11 игроков во главе с тренерами-преподавателями Дмитрием Яценко и Викторией Симоненко достойно представила столицу на соревнованиях по Го. Среди победителей: Раиса Батурина, Кирилл Коник, Денис Дериглазов, Владислав Дятлов. Все участники продемонстрировали высокий уровень игры и умение мыслить стратегически, сохранять спокойствие и с уважением относиться к своим коллегам-игрокам.

Видео дня

Постоянные соревнования, проводимые под эгидой Украинской Федерации Го, помимо совершенствования мастерства направлены и на личностное развитие, ведь научно установлено, что эта интеллектуальная игра развивает оба полушария мозга (аналитическое и творческое). Данный вид спорта активно поддерживается в Киевском Дворце детей и юношества, где на постоянной основе действует секция восточной игры. В феврале игроков в Го отметили в номинации "Спортсмен – 2025". Руководство учреждения акцентировало внимание на важности спортивной работы и вкладе спортсменов, представляющих Киевский Дворец детей и юношества на городских, всеукраинских и европейских соревнованиях различных уровней, а также тренеров, чья поддержка, профессионализм и вера в своих воспитанников являются залогом побед.

Глава швейцарского фонда "Сокращение рисков" и почётный президент Федерации Го Украины Владимир Костерин отметил: "Мне выпала честь вручить награды юным игрокам Го, и в этот момент я вновь осознал простую истину: будущее Украины зависит от тех, кто умеет мыслить стратегически – от работы с молодёжью, способной построить современное государство. Поддерживая и популяризируя развитие Го в Украине, я убеждён, что сегодняшние воспитанники Киевского Дворца детей и юношества внесут весомый вклад в возрождение страны. Ведь в мире, где скорость принятия решений становится критерием выживания, а сила интеллекта – критерием лидерства, именно игра Го формирует новое поколение украинцев: будущих учёных, предпринимателей, политиков и военачальников".

В спортивной Федерации убеждены: Го – это не просто игра, это философия реальности, проверенная столетиями. Принципы игры имеют универсальное значение и гуманитарную направленность. Если в шахматах уничтожаются фигуры противника, то в Го цель – создать и защитить большую территорию, чем у соперника. Это фундаментальное отличие, отражающее стратегию государства, бизнеса и армии, а именно: не уничтожать, а развиваться; не разрушать, а усиливать; не бороться за краткосрочный эффект, а формировать дальновидную позицию.