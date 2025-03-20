Киев выходит из ступора: в столице запускают движение транспорта во время тревог. До метро дело не дошло

Столичный коммунальный общественный транспорт наконец-то приравняли к общеукраинскому. Теперь киевским автобусам, троллейбусам и трамваям с 21 марта так же можно не прекращать движение во время воздушной тревоги, как это происходит по всей Украине.

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Метрополитену повезло меньше – на открытых участках во время опасности он по-прежнему будет приостанавливать свою работу. Когда ситуация в Киеве с движением транспорта во время тревоги полностью может нормализоваться, читайте в материале OBOZ.UA.

Киев остался в одиночестве

Решение о том, что во время воздушной тревоги весь наземный общественный транспорт обязан останавливаться (а пассажиры должны следовать в ближайшее убежище), Совет обороны Киева принял еще 1 августа 2022 года. При этом было решено, что метрополитен не будет осуществлять перевозку на наземных участках и станет закрывать работу станций открытого типа.

Данное решение, надо отметить, было принято по рекомендации военных и специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Впрочем, владельцы частных маршруток решению Совета обороны оказались неподвластны: это их транспорт, как хотят, так и ездят, а за невыполнение решения для них все равно никаких санкций нет. В итоге получилось, что коммунальный транспорт терпел огромные убытки, а для пассажиров – только неудобства и повышенная цена за проезд, если пользоваться такси – повышение в десятки раз.

"Город неоднократно обращался к ГСЧС, военным, полиции насчет возможности изменения алгоритма движения общественного транспорта во время воздушных тревог. И ответ был один: ситуация в сфере безопасности такова, что не можем разрешить", – сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В конце концов Киев остался единственным городом в Украине, в котором общественный транспорт на время воздушной тревоги замирает. Время решать проблему назрело окончательно.

Новые правила движения в тревожные времена

Первое заседание Совета обороны Киева, на котором было решено обсудить возможные изменения в работе общественного транспорта во время воздушной тревоги, состоялось 12 марта. Однако заседание перенесли – Киевская городская военная администрация предлагала возложить ответственность за движение или остановку автобусов, троллейбусов и трамваев на самих водителей. То есть сделать их крайними. Совет обороны Киева с таким подходом не согласился.

"То есть водитель, исходя из своего эмоционального состояния, ментальной стойкости, или, попросту говоря, храбрости, должен принимать решение: ехать или не ехать, подвергать опасности пассажиров или нет", – подчеркнул Николай Поворозник, резюмируя ход заседания.

Возможные изменения в работе общественного транспорта были доработаны после консультаций с военными, полицией и ГСЧС и приняты на заседании Совета обороны Киева 18 марта. Для коммунального и частного транспорта установлены новые правила в случае воздушной тревоги:

– транспортные средства будут делать остановку возле ближайшего укрытия по маршруту движения;

– пассажиры по желанию смогут покинуть салон и перейти в безопасное место;

– после высадки пассажиров, желающих воспользоваться укрытием, движение транспорта будет продолжаться.

"Обращаем внимание, что водитель также имеет право принять решение пройти к укрытию на время воздушной тревоги", – говорит OBOZ.UA заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Роман Лелюк.

Но этот вариант, с уходом водителя, скорее всего, маловероятный. Можно только представить, что скажут (а то и сделают) пассажиры.

Метрополитен подводит его стратегический статус

Надо отметить, что вышеуказанные изменения касаются только транспортных средств КП "Киевпастранс" – то есть автобусов, троллейбусов и трамваев. Вопросы изменения работы подвижного состава КП "Киевский метрополитен" не обсуждались на заседаниях Совета обороны Киева ни 12, ни 18 марта.

Дело в том, что метрополитен – это не просто транспорт, а предприятие, имеющее стратегическое значение для экономики и безопасности государства. И что касается изменений в его работе, тут необходимы отдельные согласования с различными силовыми структурами. И, соответственно, отдельное заседание Совета обороны Киева.

"Киевский метрополитен продолжает работать в обычном режиме. Остановка движения поездов во время курсирования по наземным участкам метро во время воздушной тревоги остается без изменений. Подземные станции метро работают по-прежнему – для перевозок и укрытия. Предприятие действует в соответствии с нормами безопасности, в частности – методическими рекомендациями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Пока изменений в правилах работы метрополитена не предполагается", – говорит Роман Лелюк.

Одним словом, насчет движения метро на открытом участке "Днепр – "Лесная" и "Выдубичи" – "Славутич" все зависит, скорее всего, от военной администрации. Ей военных и ГСЧС проще убедить. Тем более есть пример – движение киевской городской электрички, которое во время тревоги никогда не останавливалось. А "Укрзализниця", которая отвечает за столичную кольцевую электричку, – предприятие тоже стратегическое.