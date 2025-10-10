В Киеве состоялся полуфинал Чемпионата Украины по го: кто попал в финал

В Киеве состоялся полуфинал Чемпионата Украины по интеллектуальной игре го, которая имеет более чем тысячелетнюю историю и сформировалась в таких странах как Китай, Корея, Япония. Сейчас ее используют для развития навыков стратегического мышления и тактических действий, а крупные компании оценивают потенциал и эффективность работников по стилю игры. Несмотря на то, что украинцы познакомились с этой игрой второй половиной XX века, Украина уже имеет серьезную тренерскую школу и многочисленные победы воспитанников на международных соревнованиях.

Участие в турнирах на уровне Европы и мира становится возможным после получения опыта в соревнованиях, организованных Украинской федерацией (бадук, вейчи), поэтому внутренние чемпионаты важная ступенька для выхода игроков на международные площадки.

В конце сентября в Киеве состоялся полуфинал Чемпионата Украины, по итогам которого в финал вышли – с абсолютным результатом Малко Олеся (Ровно), которая является чемпионкой Украины среди женщин 2024-го года и чемпионкой Европы в категории до 18-ти лет 2025 года.

Также в финал попали Малко Ярослав (Ровно), Петрик Даниил (Киев), Тарасенко Светлана (Киев), Петрик Даниил (Киев).

Всего за право попасть в финал боролись 16 игроков из 5 городов Украины. Тренируют игроков опытные мастера игры – Дмитрий Яценко и Виктория Симоненко. В частности, часть игроков – это воспитанники Киевского Дворца детей и юношества.

Почетный президент федерации Украины Владимир Костерин поздравил всех участников и организаторов соревнований, пожелав дальнейших успехов всему украинскому сообществу игроков: "Нынешние участники соревнований – это будущие ученые и предприниматели, руководители городов и страны. Желаю им строить прочные и эффективные связи – как на доске, так и в жизни: начиная с семьи, продолжая в отношениях с коллегами по игре и в профессиональной деятельности".

Несмотря на свое древнее происхождение, игра также является современным инструментом для развития креативных и аналитических способностей. Потенциал игры давно оценили ведущие технологические корпорации, применившие ее принципы в разработке искусственного интеллекта.