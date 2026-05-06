В Киеве пройдет рекрутинговая встреча с отрядом беспилотных систем НГУ

В Киеве состоится рекрутинговая встреча с представителями Отдельного отряда беспилотных систем специального назначения (ОЗБССП) "Тайфун" Национальной гвардии Украины.

Бойцы расскажут, как в подразделении работают с беспилотными системами – кого сейчас ищут – какие задачи выполняют различные экипажи

"Если вам интересны дроны, РЭБ или техническое обеспечение экипажей – это возможность понять, как выглядит служба в подразделении на практике", – отметили в отряде.

Также на встрече можно задать прямые вопросы военным, разобраться с ролями внутри отряда, попробовать для себя практические полеты на симуляторах.

Встреча состоится 10 мая, в 12:00 часов, в милитарном пространстве "Гальт" (адрес – после регистрации).

Количество мест ограничено. Регистрация на событие – по ссылке.