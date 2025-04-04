В Киеве продолжает работу центр поддержки людей с игровой зависимостью Пространство жизни. Life Space и телефонная линия для всех регионов

Ментальное здоровье стало одной из ключевых тем для украинцев, и доступ к качественной психологической поддержке важен как никогда. Так, в Киеве работает Центр социально-психологической поддержки "Простір життя", который специализируется на помощи людям с игровой зависимостью.

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Каждый, кто столкнулся с проблемой лудомании, может получить бесплатные консультации и комплексную поддержку от квалифицированных специалистов. Центр создан для того, чтобы помогать преодолеть игровую зависимость и найти путь к здоровой жизни.

"Простір життя. Life Space" — Центр социально-психологической поддержки, который работает при поддержке ответственного украинского бизнеса для людей, столкнувшихся с лудоманией. Как сообщает Sportarena, Центр обеспечивает комплексную поддержку, предоставляя квалифицированную психологическую помощь и ресурсы для реабилитации. Важным аспектом работы Центра является популяризация принципов ответственной игры.

Как человеку бороться с игровой зависимостью

Помощь можно получить бесплатно и анонимно по телефону горячей линии: 0 800 336 105.

Это важный ресурс для тех, кто не может посетить центр лично, но нуждается в поддержке прямо сейчас.

Также центр принимает посетителей по предварительной записи по адресу: Киев, ул. Назаровская, 11.

Вы можете обратиться за помощью и получить консультацию психолога или рекомендации по дальнейшим шагам по преодолению проблемы. Центр гарантирует конфиденциальность и поддержку на всех этапах реабилитации.

Кроме индивидуальной поддержки, Центр также проводит онлайн-групповые встречи для родственников и близкого окружения людей с игровой зависимостью. Это важная составляющая процесса реабилитации, поскольку зависимость влияет не только на самого человека, но и на его семью и друзей. Групповая работа помогает родным лучше понимать проблему, находить способы поддержки близких и получать необходимую психологическую помощь.

"Мы создали Life Space, чтобы каждый украинец имел доступ к качественной психологической помощи. Лудомания — это серьёзная проблема, которая может разрушать жизни, и мы стремимся предоставить всем, кто в этом нуждается, необходимые ресурсы и поддержку для ее преодоления. Чрезвычайно важно иметь место, где тебя поймут и помогут сделать первый шаг к переменам", — отмечает Ольга Исаева, директор ГС "Центр ответственной игры", юрист в сфере здравоохранения и игорного бизнеса.

Напомним, FAVBET, как социально ответственная компания, стала Генеральным партнером комплексного проекта по внедрению в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости. В 2024 году в рамках этого проекта при поддержке компаний-партнеров в Украине был открыт первый филиал "Простір життя. Life Space", который уже год успешно работает и поддерживает людей, сталкивающихся с игровой зависимостью.