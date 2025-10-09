Киевсовет поддержал закупку мобильных укрытий для столицы: сколько объектов защиты установят

Киевсовет поддержал закупку мобильных укрытий для столицы. Запланировано установить 500 объектов, учитывая потребности административных районов города.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Соответствующее решение было принято в четверг, 9 октября.

Что известно

Перед началом заседания Киевского городского совета глава КГГА Виталий Кличко сообщил, что депутаты должны рассмотреть вопрос об установлении мобильных укрытий в столице, который ранее принял Совет обороны города.

"А именно должны перенаправить 500 млн грн из средств, которые не использовали райгосадминистрации Киева на строительство и обустройство стационарных укрытий", – сообщил мэр столицы.

Впоследствии стало известно, что депутаты Киевсовета поддержали закупку мобильных объектов защиты для города. В частности, запланировано приобрести и установить 500 укрытий, учитывая потребности административных районов.

"Исполнителями определены районные в г. Киеве государственные администрации. В соответствии с требованиями законодательства, они должны определить места расположения и потребности в таких укрытиях", – уточнили в пресс-службе КГГА.

В то же время отмечается, что мобильные укрытия не освобождают от необходимости создавать защитные сооружения или сооружения двойного назначения при новом строительстве или реконструкции объектов. Ведь уровень безопасности, который могут гарантировать первичные укрытия, является недостаточным.

