В Киеве на ВДНХ показали технику, которую отправят военным на фронт. Фото

Волонтеры ОО "Справа Громад" возле Урбан-парка на ВДНХ в Киеве показали всем желающим военную технику, которая уже готова отправиться на фронт. Это очередная партия грузовиков и тягачей, БПЛА, передвижные ремонтные мастерские и мобильный шиномонтаж.

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Машины, которые "Справа Громад" с Фондом Порошенко покупают на военных складах в Европе, техническая команда приводит в порядок – ремонтирует, меняет запчасти, красит и дооснащает, пишет "Европейская Солидарность".

Так из обычного грузовика DAF делают передвижные автомастерские или пункты управления для БПЛА Poseidon. А контейнеры из-под снарядов, поставляемые союзниками по НАТО, превращаются в шиномонтажную станцию или банно-прачечный комплекс.

Десятки таких крайне необходимых на фронте кунгов и вагончиков уже помогают украинским десантникам, артиллеристам, разведчикам и другим подразделениям бить врага. А счет обычных грузовиков, которые Порошенко передал в войска, уже исчисляется сотнями.

Но самый большой восторг у тех, кто приходит посмотреть на технику, вызывает огромный тягач Foden – он запросто за считанные минуты поднимает и опускает грузовик DAF. Так же само и на линии фронта эти "малыши" без устали помогают ребятам грузить все, что нужно – от снарядов до поврежденной техники. Первые тяжеловесы уже на фронте. Этот – поедет через несколько дней. В общей сложности подобных тягачей будет несколько десятков, и за ними уже очередь.

Петр Порошенко делится эмоциями от общения с людьми: "Дети в восторге. Тестируют, как работает шиномонтаж — поднимают и опускают гигантское колесо. Пищат от удовольствия, когда с Fodenа спускают DAF. Детям не нужно ничего объяснять: знают, что ВСУ — это наши герои. Знаться на военной технике — это круто. Волонтериты и донатить – это маст хэв. А взрослые своими глазами видят, на что они забрасывают гривны, которые удваиваем мы с Мариной", – объясняет Петр Порошенко.

"Почитать характеристики, увидеть все вживую. Потому что одно дело техника, когда она едет на видео – другое, потрогать ее. Одним словом, очень крутая инициатива от "Справи Громад"", – считает пятый президент.

"Еще есть время до вечера каждому в этом убедиться. Потому что такая возможность выпадает раз в никогда. Уже на следующей неделе мы завершаем подготовку документов и других позиций, которые заказали бригады, и едем со всем на фронт. Так что пока есть время, посмотрите на технику, которая уже в скором времени будет работать на нашу победу", – приглашает Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко призвал ко Дню Независимости предоставить статус УБД всем воинам, защищающим Украину