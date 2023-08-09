Это защитит права наших ветеранов: Порошенко призвал ко Дню Независимости предоставить статус УБД всем воинам, защищающим Украину

Петр Порошенко призвал народных депутатов ко Дню Независимости Украины урегулировать проблему с получением статуса участников боевых действий для всех, кто встал на защиту Украины. Порошенко отметил, что внес эту инициативу на заседании рабочей группы парламента по военным.

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Об этом пятый президент сказал во время выступления с трибуны Верховной Рады.

"Мы пытаемся урегулировать вопросы ветеранов, в том числе и вопросы обеспечения статусом УБД всех, кто имеет на это право. А сегодня это почти миллион украинских военнослужащих", – сообщил пятый президент.

"Нужно прекратить унизительное стояние в очередях, унизительную загрузку работой командиров. Мы должны решительными действиями выдать 800 тысяч удостоверений УБД. Это защитит права наших ветеранов - и на обучение детей в вузах, и на обеспечение социальными льготами, и, наконец, на социальную защиту. "Мы договорились, что сделаем это до 7-го. Но сделаем это до 24-го. Чтобы ветераны в День Независимости получили защищенные законом льготы", - сказал Петр Порошенко.

Как известно, ранее Петр Порошенко инициировал изменения в законодательство, предусматривающие максимальное упрощение процедуры получения статуса участника боевых действий из-за получения специального QR-кода.

"Мы выяснили, что среди военнослужащих, имеющих право на УБД, оформлены сейчас только 30 тысяч. Потому что нужно писать заявление, собирать справки, проходить разные комиссии в разных министерствах. Мы считаем, что эта бумажная волокита абсолютно не нужна", – сказал Петр Порошенко.

"Во время заседания рабочей группы в парламенте по военным вопросам я инициировал, чтобы бойцы по QR коду имели возможность узаконить свой статус УБД", - пояснил пятый президент.