Жара начнет отступать, но не везде: синоптик дала прогноз для Украины. Карта

До конца текущей недели жаркая погода в Украине будет ослабевать. В среду, 17 июля, еще будет держаться аномальная жара, кое-где выше +40 градусов, однако с 18 июля начнет свежеть.

Видео дня

Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Она, в частности, объяснила, что антициклон, долгое время господствовавший над Украиной и блокировавший продвижение вглубь континента более влажных и свежих воздушных масс с Атлантики, "наконец-то понемногу разрушается".

"Поскольку это массивное и масштабное образование, то и разрушение займет некоторое время. Однако тенденции уже очевидны", – рассказала Диденко.

По ее данным, 17 июля чрезвычайная жара будет еще удерживаться над Украиной с температурой воздуха +34...+39, местами +40 градусов и выше. Только в западных областях свежее, +30…+34.

Локальные грозовые дожди предвидятся в западных областях Украины, а вечером вероятны на севере и в центральных областях (кроме Полтавщины и Днепропетровщины) – неоднородные и местами.

В Киеве 17 июля очень жарко, +35...+37 градусов. Преимущественно сухо, разве что вечером местами кратковременный дождь с грозой.

"Завтра (17 июля. – Ред.) фактически самый жаркий день лета, дальше, как уже ни будет выстегиваться атмосфера, все равно, по-моему, это пик. Конечно, еще будет жара и сильная жара, однако уже такие яростные эстремы, как ночью +28, а днем за +40 мы, похоже, преодолели", – написала Диденко.

Так, 18 числа в Украине ожидается понижение температуры воздуха в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. В Киеве посвежеет до +30...32.

19-20 июля зона ослабления жары сдвинется на юг, центр и восток Украины, прогнозирует синоптик. 19 числа в Киеве станет прохладнее до +28...+30 градусов.

Ночная температура воздуха также будет постепенно снижаться, поэтому по вечерам, ночью и утром будет заходить воздух, "который будет значительно более жизнедеятельным", добавила Наталья Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Киеве зафиксировали уже 11-й температурный рекорд с начала июля. 15 числа максимальная температура воздуха на уровне +34,2 градуса оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!