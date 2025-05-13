В какой сковороде нужно жарить картофель, чтобы он не горел, не был жирным и сырым: советы от кулинара

Жареный картофель – блюдо, которое любят все. Но, очень часто при приготовлении он пригорает, внутри остается сырым. При этом при приготовлении еще и вся кухня в растительном масле.

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Кулинар поделилась в Instagram советами, как правильно приготовит очень вкусный жареный картофель, который не будет гореть.

Как правильно жарить картофель:

1. Для начала лучше подобрать правильный сорт картофеля. Лучше всего подходят сорта с низким содержанием крахмала (они лучше держат форму). Если не уверены в сорте, просто замочите картофель в холодной воде. Почистите, нарежьте одинаковыми кусками и замочите в холодной воде на 15-20 минут.

2. Далее, обсушите его с помощью кухонного полотенца. Это важно для получения хрустящей корочки. И чтобы масло не "летало" по всей кухне. Некоторые повара еще обсыпают ложкой кукурузного крахмала. Чтобы образовывалась корочка и сверху с картофеля абсорбировала влагу.

3. Для жарки идеально подходит чугунная сковорода. Потому что она хорошо и равномерно разогревается и прекрасно держит тепло.

4. Масла должно быть немного больше чем обычно. Хорошо разогрейте его, до легкой "дымки" и уже потом начинайте жарить.

Правильная последовательность действий:

Выложите картофель на сковороду в один слой. Если готовите много, лучше жарьте порциями, чтобы он не "варился". Не перемешивайте картофель сразу! Дайте ему подрумяниться с одной стороны (2-3 минуты на сильном огне). Переверните картофель лопаткой и продолжайте жарить до золотистой корочки, периодически перемешивая. Но не постоянно. За все время жарки (20-25 минут) мешайте картофель 4-5 раз. Лук лучше жарить отдельно, но если лень, то добавляйте его за 10-15 минут до конца. Соль, перец и другие специи добавляйте в самом конце жарки. В самом конце (за 2 минуты) добавьте чеснок и ложку сливочного масла. Так картофель становится нежным. Из специй можно добавлять все что нравится: сванская соль, паприка, тимьян или розмарин!

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