Будут ли останавливать освящение на Пасху 2025 в случае воздушной тревоги: объяснение

Уже четвертый год подряд Пасха будет проходить в Украине в условиях полномасштабной войны. В связи с этим украинцам напоминают, что во время богослужений необходимо соблюдать меры безопасности.

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Речь идет, в частности, о необходимости избегать скопления людей. OBOZ.UA узнал, будут ли останавливать освящение пасок в случае воздушной тревоги, и какие правила следует знать.

В Службе безопасности заявили, что продолжают системно разоблачать попытки врага по расшатыванию общественно-политической обстановки внутри страны. При этом в ведомстве подчеркнули, что для реализации преступных намерений россияне используют большой арсенал мер подрывной деятельности. Среди прочего, приспешники российских спецслужб создают искусственные конфликтные ситуации между представителями разных конфессий и религиозных общин.

Также украинцев предупреждают, что оккупанты продолжают коварно привлекать своих агентов для подготовки терактов и корректировки воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве своем мишенью врага становятся места массового пребывания людей, где бы они ни находились.

Поэтому в период Пасхи украинцев призывают ограничить посещение массовых мероприятий, не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям, а также соблюдать комендантский час.

Кроме того, даже во время богослужений важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги и вовремя проходить в укрытия. Вместе с тем украинцев призывают сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и ​​лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

Стоит отметить, что в случае оглашения воздушной тревоги в некоторых храмах могут приостановить богослужения. Помощник митрополита Полтавского и Кременчугского Фёдора рассказал "Суспільному", что в случае воздушных тревог обряд освящения пасок в Свято-Успенском кафедральном соборе будут приостанавливать и предлагать верующим пройти в укрытие.

"Богослужение священник остановить не может, он должен его завершить. В случае прямой угрозы верующие смогут пройти в укрытие у храма. У нас их 3, всем должно хватить места", – сказал представитель ПЦУ.

Напомним, большинство пасхальных литургий можно будет посмотреть в онлайн. Трансляции праздничных богослужений будут доступны на YouTube-канале ПЦУ. Кроме того, отдельные храмы ПЦУ и УГКЦ будут проводить собственные трансляции, которые также будут доступны на YouTube.

Как сообщал OBOZ.UA, на Пасху 20 апреля в большинстве областей Украины прогнозируется солнечная погода. Только в части западных регионов возможны дожди с грозой. В течение всего дня по всей стране будет достаточной высокая температура.

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