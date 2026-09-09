В Харьковской области школьницы танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших защитников и поплатились за это: чем всё закончилось

В Лозовой Харьковской области две школьницы сняли видео, на котором танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших украинских военных. После того как ролик попал в поле зрения правоохранителей, полицейские установили личности несовершеннолетних и составили протоколы в отношении их родителей.

Видео дня

В съемке приняли участие две девочки в возрасте 12 и 13 лет. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

В отношении родителей несовершеннолетних полицейские составили административные материалы по части 1 статьи 184 КоАП – неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Собранные документы должны быть переданы в суд, который и примет дальнейшее решение по делу.

Кроме того, сотрудники ювенальной полиции провели профилактическую беседу со школьницами и их родителями. Правоохранители подчеркнули необходимость уважать память погибших защитников Украины и осознавать последствия своих поступков.

После того как об этом стало известно, девушки записали видеообращение с извинениями перед семьями погибших военных, ветеранами и жителями города. Они заявили, что осознают свой поступок и сожалеют о нём.

"Мы понимаем, что наши действия причинили сильную боль тем, кто потерял на войне своих самых близких. Это ошибка, за которую нам очень стыдно", — говорится в обращении школьниц.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении в хулиганствебывшему столичному судье. По информации следствия, он громко слушал российскую музыку во дворе дома, а после замечания достал пистолет.

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