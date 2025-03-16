В Харькове мужчина застрял в трубе: как его освобождали из металлической ловушки. Фото и видео

В субботу, 15 марта, в Харькове спасатели освободили мужчину. Он каким-то образом застрял в трубе. Операция спасения длилась почти пять часов.

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Об этом сообщает ГСЧС. В операции участвовали 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС, а также 18 коммунальщиков и 6 единиц техники коммунальных служб.

"39-летний мужчина залез в трубу диаметром 400 мм на заброшенной насосной станции, но самостоятельно выбраться не смог", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате спасателям удалось вытащить мужчину из металлической ловушки. Его передали медикам и госпитализировали с переохлаждением и царапинами.

Ранее сообщалось, что утром 15 марта в Киеве закрывали на входе несколько наземных станций метрополитена. Ограничения затронули красную ветку, причина – в повреждении пути метрополитена, которое произошло в результате падения одного из элементов Дарницкого путепровода, который сейчас демонтируют.

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