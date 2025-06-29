В Грузии погибшего воина, который воевал в Украине против РФ, впервые не встретил почетный караул – СМИ

В Грузии впервые не отправили почетный караул для встречи в аэропорту гроба военного и добровольца, который воевал в Украине с российским оккупационным войском. В воскресенье, 29 июня, тело 55-летнего Вано Надирадзе доставили в Тбилиси.

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Об этом сообщает Эхо Кавказа. Журналисты пишут, что после того как тело бойца вынесли из аэропорта, собравшиеся – простые граждане, бывшие сослуживцы, родственники и друзья – начали скандировать: "Слава героям!".

Однако в аэропорту грузинской столицы Вано Надирадзе не встретил почетный караул, как это было ранее. Министерство обороны Грузии пока не прокомментировало ситуацию.

О смерти Надирадзе стало известно в воскресенье, 29 июня. По предварительной информации, грузинский доброволец умер от сердечного приступа. Он воевал на стороне Сил обороны Украины с первых дней полномасштабного вторжения России в составе Сил специальных операций.

Кроме того, он активно освещал события войны для грузинской аудитории. В России его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в качестве "наемника".

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области 44-летний Иван Далекий. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась в апреле 2024 года, его тело только сейчас удалось вернуть домой.

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