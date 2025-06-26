Любил людей и всех поддерживал: на Курщине погиб штаб-сержант из Полтавы

На Курском направлении погиб штаб-сержант из Полтавы Виктор Тихенький. Жизнь воина оборвалась 13 июня вблизи населенного пункта Новый Путь во время боя с противником.

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Об этом пишет "ЗМІСТ". 25 июня о том, что защитник погиб во время выполнения боевого задания, сообщила его племянница Дарья Южанинова. В группе коммуникаций Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки уточнили обстоятельства гибели военного.

Виктор Тихенький родился 16 октября 1974 года. Защитник родом из Полтавщины, однако большую часть жизни провел в Полтаве.

Во время антитеррористической операции он стоял на защите Украины от российской агрессии. А потом как доброволец защищал наше государство с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ.

"Он у нас военный по профессии. Дядя был очень добрым человеком, любил помогать людям и всех поддерживал. В первые месяцы полномасштабной войны он стал на защиту нашей родины добровольцем, хотя имел плохое здоровье. Мы его очень любим и это такая тяжелая потеря для всей семьи", – рассказала Дарья.

У воина остались сын, дочь, брат и две племянницы.

Прощание с Виктором Тихеньким пройдет в пятницу, 27 июня, в 09:50 в Свято-Успенском соборе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области 44-летний Иван Далекий. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась в апреле 2024 года, его тело только сейчас удалось вернуть домой.

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