В ГПСУ сообщили, сколько нарушителей задержали на границе Украины: большинство — за пределами пунктов пропуска

За восемь месяцев 2026 года на границе Украины задержали около 9 тысяч человек, пытавшихся незаконно пересечь её. В большинстве случаев задержания происходили за пределами пунктов пропуска.

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Об этом на брифинге в "Укринформе" рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, только за прошедшую неделю пограничники выявили около 200 нарушителей.

Большинство нарушителей пытаются пересечь границу за пределами пунктов пропуска. В частности, речь идет о попытках использовать поддельные документы или сфальсифицировать условия выезда. Однако таких случаев значительно меньше, чем попыток незаконно пересечь границу за пределами пунктов пропуска.

Демченко также отметил, что по сравнению с предыдущими годами количество нарушителей постепенно уменьшается.

Отдельно ГПСУ работает над разоблачением организаторов незаконной переправки людей через границу.

По словам представителя ведомства, за восемь месяцев этого года пограничники разоблачили 225 организованных преступных групп, занимавшихся незаконной переправкой людей через государственную границу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудника ГПСУ уличили в организации незаконного выезда военнообязанного за границу под предлогом лечения. По данным следствия, в августе 2026 года в Харьковской области он предложил мужчине за 15 тысяч долларов помочь выехать из Украины якобы на лечение в Европу.

Военнослужащий обещал оформить документы о несуществующих тяжелых заболеваниях и организовать фиктивное направление мужчины в европейское медицинское учреждение. После выезда мужчина мог не возвращаться в Украину.

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