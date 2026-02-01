В феврале в небе появилась Снежная Луна: чем особенное это полнолуние. Фото
В ночь на понедельник, 2 февраля, в небе можно наблюдать последнее полнолуние календарной зимы. В этот период наш спутник еще называют Снежной Луной – из-за снегопадов, с которыми это время года ассоциируется в северном полушарии.
Полная Луна исторически была способом отслеживания смены времен года и часто совпадала с периодами охоты, высадки или сбора урожая, особой погодой. Поэтому каждое полнолуние в году имеет название – эта традиция уходит корнями в древние времена, задолго до появления григорианского календаря, пишет CNN Science.
Снежная Луна взошла в воскресенье вечером и исчезнет в понедельник утром.
Иногда ее также называют Штормовой или Голодной Луной. Оригинальные варианты явлению дали индийские племена на территории Америки: Мокрая Луна у команчей, Ветреная Луна у племени крик, Воронья Луна у шауни.
В этом году спутник будет в фазе полнолуния 13 раз. Впервые – в ночь на 3 января, то есть полнолуние 2 февраля является вторым.
Обычно мы имеем 12 полных Лун в году. Однако продолжительность лунного цикла не совсем совпадает с продолжительностью наших календарных месяцев (и составляет полных 29 суток + от 8 до 19,5 часов). В связи с этим мы получаем еще одно, "дополнительное" 13-е полнолуние примерно каждые два с половиной года.
Когда Луна будет в полной фазе в течение 2026 года?
- 3 января – Волчья Луна (уже состоялось);
- 2 февраля – Снежная Луна;
- 3 марта – Луна Червяка;
- 2 апреля – Розовая Луна;
- 1 мая – Цветочная Луна;
- 31 мая – Голубая Луна (условно говоря, "дополнительная");
- 30 июня – Клубничная Луна;
- 29 июля – Луна Оленя;
- 28 августа – Луна Осетра;
- 26 сентября – Жатвенная Луна;
- 26 октября – Луна Охотника;
- 24 ноября – Бобровая Луна;
- 24 декабря – Холодная Луна
Добавим: полнолуние наступает, когда Солнце и Луна находятся на противоположных сторонах относительно Земли – в выровненной линии, которая называется "сизигией". Это означает, что вся сторона Луны, обращенная к нам, освещена солнечным светом.
Как выглядит Снежная Луна в 2026 году в разных уголках мира
Как ранее писал OBOZ.UA, ученые приблизились к разгадке одной из древнейших загадок Луны – почему ее два полушария так разительно отличаются. Первые в истории образцы, доставленные с обратной стороны спутника, позволили заглянуть глубже, чем когда-либо прежде.
