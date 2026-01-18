Луна странным образом перекошенная: ученые указали на причину

Ученые приблизились к разгадке одной из древнейших загадок Луны – почему ее два полушария так разительно отличаются. Первые в истории образцы, доставленные с обратной стороны спутника, позволили заглянуть глубже, чем когда-либо прежде.

Анализ лунной пыли показал, что причина "перекоса" может быть скрыта не на поверхности, а в недрах Луны. Исследование провели специалисты Китайской академии наук. Они обнаружили химические различия, которые не объясняются обычными геологическими процессами. Ключом к разгадке, вероятно, стало гигантское столкновение в далеком прошлом, сообщает ScienceAlert.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, свидетельствует: самый большой удар в истории Луны оставил след не только на поверхности, но и навсегда изменил ее внутреннее строение.

Древняя загадка двух полушарий Луны

Асимметрия Луны удивляет ученых еще с 1959 года, когда советский аппарат "Луна-3" впервые передал снимки ее обратной стороны. Уже тогда было заметно, что сторона, обращенная к Земле, покрыта темными базальтовыми равнинами, тогда как другая – светлее и значительно более кратерированная. В течение десятилетий ученые выдвигали различные гипотезы, в частности связывали эти различия с бассейном Южный полюс – Эйткен, крупнейшим ударным кратером в Солнечной системе.

Однако без физических образцов из этого участка подтвердить предположение было невозможно. Ситуация изменилась только после успеха китайской миссии "Чанъэ-6". В 2024 году капсула с лунной пылью впервые доставила материал с обратной стороны на Землю.

Что показал анализ лунной пыли

Команда под руководством планетолога Хенг-Ци Тяня сосредоточилась на изучении изотопов железа и калия в образцах, собранных в районе бассейна Южный полюс – Эйткен. Их сравнили с данными образцов, доставленных ранее миссиями "Аполлон" и "Чанъэ-5" с ближней стороны Луны. Результаты показали четкую разницу: на обратной стороне обнаружили большую долю более тяжелых изотопов, которую невозможно объяснить вулканической активностью.

Ученые пришли к выводу, что гигантский удар вызвал интенсивный нагрев мантии Луны. В процессе испарения более легкие изотопы терялись быстрее, изменяя внутренний химический состав спутника.

Исследователи отмечают, что этот удар мог проникнуть глубоко в мантию и повлиять на структуру Луны на уровне целого полушария. Такой механизм хорошо объясняет зафиксированные изотопные различия и открывает новые возможности для интерпретации лунных данных.

Ученые не исключают, что событие могло даже запустить масштабные процессы конвекции в недрах спутника. При этом для окончательных выводов необходимы новые образцы из других регионов обратной стороны.

