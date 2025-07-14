В 'Евросолидарности' одобрили подозрение Шабунину

Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко поддержал объявление подозрения главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину, обвинив антикоррупционера в разрушении государственной службы.

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Об этом он написал в своем посте в соцсетях, пишет ТСН.

"Из-за таких "антикоррупционеров" у нас разрушена государственная служба, введены эти вечные нормы с ПЭП, заниматься бизнесом стало синонимом воровства, а работать на государство и выигрывать тендеры – это вообще сразу криминал", – написал Гончаренко.

Нардеп поделился воспоминаниями о том, как парламент подвергался влиянию таких активистов, как Шабунин, переоценивая их роль.

"В этом есть и моя вина. В Раде все бегали вокруг этих антикоррупционеров, слушали, почему-то считали, что у них какая-то прямая линия с Обамой, Трампом, Байденом, голосовали любую ерунду, которую они предлагали", – признался он.

Экс-нардеп Татьяна Чорновол также поддержала подозрение, обвинив Шабунина в ослаблении обороноспособности страны из-за блокирования средств для армии.

"Шабунин сделал против Украины большое зло. Он один из тех, кто привел на мою землю большую войну. Вспомните, как он организовал большое отродье полезных идиотов и 2 года подряд блокировал конфискацию арестованных активов Януковича, которые были расписаны на нужды оборонки в 16-м году, когда ни одна страна не помогала нам с вооружением и средствами", – написала Чорновол.

Чорновол выразила возмущение относительно поддержки Шабунина со стороны знакомых и усомнилась в его честности, в частности относительно военной службы.

"Я чувствую брезгливость к людям, которые пишут посты в поддержку Шабунина... Он враг... Как он врал о службе, так он врал во всем... Даже Медведчук не смог так удачно сработать против обороны моей страны...

И самое страшное – это ответ на вопрос, почему он так сделал. Я не знаю причин. Особенно страшно подумать, если это зло он сделал из-за тщеславия. Мол, если это не я "конфискую", то никто. То есть представьте себе: нарциссизм отдельного человечка стоил обороноспособности государства..." – добавила она.

Как сообщалось, известные юристы, военные и общественные деятели поддержали вручение Виталию Шабунину подозрения в мошенничестве и хищении имущества.