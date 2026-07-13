В эти два месяца рождаются люди с целительной аурой: кто же это

Когда человек обладает целительной аурой, окружающие естественным образом притягиваются к его тихому теплу и заботливой энергии. Осознают они это или нет, но часто выступают в роли посредников, миротворцев и целителей, оказывая значимое влияние на жизнь других людей.

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По мнению астрологов, следующие три месяца рождения с наибольшей вероятностью способствуют появлению людей с природными целительными способностями и аурой. Эти люди дарят мудрость, изящество и милосердие всем, к кому бы ни пошли. От незнакомцев до самых близких людей, они оказывают замечательное влияние, несмотря на свою зачастую мягкую натуру.

Февраль

Неудивительно, что людей, родившихся в этом месяце, часто считают целителями. Когда вы входите в комнату, вы инстинктивно улавливаете эмоциональные потоки вокруг себя. Люди, нуждающиеся в утешении и заботе, сразу же привлекают ваше внимание.

Будучи мечтательными Рыбами или неординарным Водолеем, вы создаете безопасное пространство, которое побуждает других исследовать свои самые сокровенные желания, чувства и потребности благодаря своему заботливому присутствию. Вы напоминаете людям, что в жизни есть нечто большее, чем просто логика и рассуждения – что их личный опыт и эмоции так же важны, как и их мирские амбиции и отношения.

Июль

Люди, родившиеся в июле, часто искренне стараются сохранять здоровый уровень эмоциональной отстраненности, но их чувства могут захлестнуть их, подобно эмоциональному цунами. Их инстинкт заботы о других часто преобладает над собственным эго. Они испытывают сильное желание поддержать нуждающегося, поскольку их заботливые инстинкты выходят на первый план.

Будь то душевные Раки или отважные Львы, люди, родившиеся в июле, обладают глубокой страстью к общению. Эмоциональная поддержка других наполняет их глубоким чувством смысла и цели. Даже с первого взгляда окружающие чувствуют в людях, родившихся в июле, что-то знакомое, даже если не могут точно вспомнить, где их видели раньше. Зачастую это связано с их поддерживающей энергией и не имеет ничего общего со временем, проведенным вместе. Их ностальгическая, мудрая душа излучает стремление к созданию сообщества и безопасного убежища для принадлежности.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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