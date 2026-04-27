В его сердце жила любовь к Украине: на войне погиб защитник с Прикарпатья Михаил Олейник. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Ивано-Франковской области Михаил Олейник. Свой последний бой он принял на Днепропетровщине 16 апреля.

Видео дня

Защитнику было 37 лет. О потере сообщил председатель Надворнянского городского совета Зиновий Андреевич.

Что известно о Герое

"Горькая весть с фронта ... С невыразимой болью в сердце сообщаю, что, защищая Украину, к Небесному войску отошел наш земляк, житель села Верхний Майдан — Олейник Михаил Петрович, старший стрелок-огнеметчик 2 аэромобильного отделения аэромобильного взвода 2 аэромобильной роты аэромобильного батальона воинской части А2582", – написал городской голова.

Михаил погиб 16 апреля 2026 года. В тот день он выполнял боевую задачу в районе Приволья Синельниковского района Днепропетровской области. То боевое задание стало для защитника последним.

"До последнего вздоха он оставался верным военной присяге, украинскому народу и родной земле. Михаил был одним из тех, кто без колебаний стал на защиту нашего государства, кто собственной жизнью закрывал мирное небо над нами. В его сердце жила любовь к Украине, а в душе — мужество, несокрушимость и свет настоящего воина. Ему было всего 37 лет... Еще столько несбывшихся мечтаний, столько важных слов, столько счастливых мгновений осталось непережитыми ... Война снова безжалостно вырвала из наших рядов еще одного Героя. Выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям Михаила", – отметил мэр Надворной.

Он добавил, что от встречи траурного кортежа и до завершения похорон защитника в Надворнянской общине объявлены дни траура.

Как рассказывал OBOZ.UA, под Краматорском в стрелковом бою погиб снайпер из Ривненской области Павел Крук. Несмотря на молодой возраст (Павлу было всего 26) командир группы в подразделении Gray Area Group был одним из самых опытных воинов. Ведь в ряды украинской армии он вступил еще в 2021 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!