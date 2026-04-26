Один из самых опытных воинов: под Краматорском в стрелковом бою погиб снайпер из Ривненской области. Фото

Защищая Украину, погиб снайпер из Ривненской области Павел Крук. Он с 2021 года защищал Украину, был командиром группы в подразделении Gray Area Group.

Жизнь воина оборвалась во время стрелкового боя с врагом вблизи Краматорска Донецкой области, ему было всего 26 лет. О потере сообщили в Gray Area Group и в Головинской громаде, где жил Герой.

Что известно о Герое

О гибели Павла Крука его побратимы сообщили 25 апреля.

"23 апреля 2026 года в стрелковом бою с врагом погиб Крук Павел Юрьевич "Крук". Снайпер, командир группы, один из самых опытных воинов. Но в первую очередь – Человек с большой буквы, ставший частью нашей семьи. Возмездие настигло врага в тот же день и будет продолжаться всегда", – отметили в Gray Area Group

Родился Павел Крук 24 января 2000 года. Жил он в селе Злазное Головинской громады, что на Ривненщине.

31 мая 2021 года Павел был призван на военную службу Ривненским РТЦК и СП города Ривне. С тех пор и до последнего вздоха он стоял на защите Украины.

Жизнь молодого воина оборвалась вблизи Краматорска в Донецкой области.

"Он остался верен военной присяге до последнего вздоха, мужественно выполняя свой долг перед Родиной. Ему было всего 26... Впереди была целая жизнь, полная надежд, планов и возможностей. Но война безжалостно оборвала его путь. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Павла. Разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби вместе с вами... Светлая память Герою Павлу! Навсегда в наших сердцах", – говорят в Головинской громаде.

О дате и времени прощания с Героем, отдавшим жизнь за Украину, в громаде сообщат дополнительно.

