В Донецкой области аэроразведчики спасли фазана, который запутался в антидроновой сетке. Видео

В Донецкой области украинские аэроразведчики освободили из антидроновой сетки фазана. Птица не могла самостоятельно выбраться и была истощена.

Видео дня

Кадры необычной спасательной операции обнародовали в Telegram-канале Национальной полиции Украины. Там уточнили, что крылатого спасли аэроразведчики бригады патрульной полиции "Хищник"

Во время выполнения задач бойцы заметили фазана, который запутался в антидроновой сетке. Птицане могла самостоятельно освободиться из ловушки и без посторонней помощи была обречена.

После того как ее заметили, бойцы решили провести спасательную операцию. Аэроразведчики осторожно освободили птицу из антидроновой сетки, чтобы не нанести ей вреда. После этого фазана выпустили на волю.

Напомним, украинские военные продолжают не только защищать государство, но и спасать жизни даже в самых сложных условиях войны. Во время выполнения боевого задания пограничники помогли дикому животному, которое оказалось в смертельной ловушке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области украинские военные спасли собаку, которая попала в ловушку антидроновой сетки вблизи боевых позиций. Животное не могло самостоятельно выбраться и находилось в стрессе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!