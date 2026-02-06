Запутался в антидроновой сетке: украинские военные спасли собаку в Донецкой области. Видео

В Донецкой области украинские военные спасли собаку, которая попала в ловушку антидроновой сетки вблизи боевых позиций. Животное не могло самостоятельно выбраться и находилось в стрессе.

Видео дня

На помощь пришли пограничники, которые осторожно освободили собаку. Видео спасения обнародовано в Telegram-канале ГПСУ.

Инцидент произошел на одном из направлений в Донецкой области, где украинские защитники используют антидронные сетки для защиты позиций от вражеских БПЛА. Собака случайно запуталась в конструкции и не могла освободиться без посторонней помощи.

На видео видно, как пограничник с псевдо "Барс" вместе с бойцами подразделения "Феникс" спокойно и осторожно разрезает сетку, стараясь не напугать животное еще больше.

После освобождения собака быстро оправилась и убежала в более безопасное место. В ГПСУ отметили, что даже в сложных боевых условиях украинские военные не оставляют без помощи тех, кто оказался в беде.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Российские войска 6 февраля атаковали Запорожье. Под вражеским ударом, в частности, оказался приют для собак. Многие животные пострадали.

