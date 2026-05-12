Украинские пограничники спасли косулю, которая запуталась в антидроновой сетке. Видео

Украинские военные продолжают не только защищать государство, но и спасать жизни даже в самых сложных условиях войны. Во время выполнения боевого задания пограничники помогли дикому животному, которое оказалось в смертельной ловушке.

Видео спасения в очередной раз напомнило: даже на фронте жизнь остается высшей ценностью. Соответствующие кадры показала Государственная пограничная служба Украины.

Инцидент произошел во время выполнения боевых задач бойцами РУБпАК "СТРИКС" 4-го пограничного отряда. Военные заметили косулю, которая запуталась в антидроновой сетке, установленной для защиты позиций от вражеских беспилотников.

Животное было сильно напугано, не могло самостоятельно освободиться и находилось в беспомощном состоянии. Пограничники оперативно отреагировали на ситуацию и, действуя максимально осторожно, чтобы не навредить, начали освобождать косулю из ловушки.

После нескольких минут работы военным удалось полностью освободить животное. Несмотря на стресс, косуля не получила повреждений и сразу убежала обратно в лес.

"Даже в самые тяжелые времена мы остаемся людьми, потому что именно за жизнь мы и боремся", – отметили наши защитники.

