В Доброполье пострадавшие от обстрела 7 марта могут получить помощь от Фонда Рината Ахметова
Во время массированного обстрела Доброполья 7 марта 2025 были повреждены жилые кварталы. Жители домов, наиболее пострадавших в результате атаки, могут получить гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова.
Фонд готов оказать помощь людям, получившим ранения в результате вражеских обстрелов. Речь идет о:
– лечение;
– реабилитацию;
– психологическую помощь.
Также в городе идет выдача продуктовых наборов от Фонда для семей вынужденных переселенцев с детьми.
Фонд передал для жителей Украины около 13,5 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) за 36 месяцев полномасштабного вторжения.
За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.