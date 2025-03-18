В Доброполье пострадавшие от обстрела 7 марта могут получить помощь от Фонда Рината Ахметова

Во время массированного обстрела Доброполья 7 марта 2025 были повреждены жилые кварталы. Жители домов, наиболее пострадавших в результате атаки, могут получить гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова.

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Фонд готов оказать помощь людям, получившим ранения в результате вражеских обстрелов. Речь идет о:

– лечение;

– реабилитацию;

– психологическую помощь.

Также в городе идет выдача продуктовых наборов от Фонда для семей вынужденных переселенцев с детьми.

Фонд передал для жителей Украины около 13,5 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) за 36 месяцев полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.