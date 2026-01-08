В Днепре продлили каникулы в школах из-за масштабного отключения света: что известно

Вечером 7 января российская террористическая армия массированно атаковала Днепр, что привело к масштабным отключениям электроэнергии. В связи с этим городская власть была вынуждена продлить для школьников зимние каникулы.

Детские сады будут работать по сокращенному графику. Об этом сообщили в Департаменте гуманитарной политики городского совета Днепра.

Как работают школы и садики

Масштабные удары по энергетической инфраструктуре в Днепре парализовали работу критической инфраструктуры. По состоянию на утро 8 января в областном центре сохраняется проблема с водоснабжением и светом.

Поэтому городская власть приняла решение продлить зимние школьные каникулы до 11 января включительно. В детских садах будут работать дежурные группы кратковременного пребывания (до 4 часов) без питания.

Родителям, которые примут решение вести ребенка в садик, советуют одевать детей как можно теплее. При этом департамент гуманитарной политики рекомендует, по возможности, оставить детей дома.

Другая социальная сфера

Профильный департамент также сообщает, что в связи с масштабными отключениями света все культурные мероприятия в Днепре отменены. Также каникулы продолжаются в музыкальных школах.

В спортивных школах тренировки также приостановлены. Жителям Днепра советуют следить за обновлениями информации от городских властей.

Напомним, 7 января в Днепре пропал свет после взрыва, который слышали в районе Приднепровской ТЭС, также в небе видели яркую вспышку. Начались проблемы с водоснабжением и мобильной связью.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на 8 января запланированы масштабные отключения света, которые затронут все области страны. Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

