В детском лагере в Буковеле провели тренинг по тактической медицине для 110 детей защитников

В детском лагере в Буковеле 110 детей из семей защитников Украины ознакомились с методами остановки критических кровотечений и правилами использования турникеты.

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Двухдневный курс провел Олег Лелякин – инструктор по тактической медицине SICH, крупнейшего украинского производителя турникет, бывший боевой медик и ветеран войны.

Практические занятия состоялись при поддержке SICH и ОО "Милосердие и здоровье" в рамках программы отдыха и восстановления детей "Лето без войны".

К реализации программы присоединились две компании-участницы Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI): "Украинская бронетехника" – один из организаторов "Лето без войны", а SICH обеспечила проведение практических занятий по остановке критических кровотечений.

В лагере отдыхают дети действующих военнослужащих и ветеранов, а также дети погибших Защитников Украины и Защитников, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Во время занятий детям показали, как распознать критическое кровотечение, как действовать в такой ситуации и правильно накладывать турникет. Отдельно они ознакомились с конструкцией и принципом работы украинского SICH-турникет. Основной акцент был сделан на практике: дети под контролем опытного инструктора пробовали самостоятельно выполнять показанные действия.

Критическое кровотечение возможно не только в результате боевых действий. Его причиной может стать ДТП, серьезная травма или другая чрезвычайная ситуация. В таких случаях время может исчисляться минутами, поэтому важно не только иметь турникет, но и понимать принципы его правильного применения.

О программе "Лето без войны"

"Лето без войны" – программа отдыха и восстановления детей из семей украинских военнослужащих, которая реализуется уже четвертый год.

За это время в программе приняли участие около 6 тысяч детей. Более 1,5 тысячи – летом 2026 года.

Дети отдыхают в лагерях в Карпатах. Программа включает экскурсии, спортивные и развивающие занятия, командные мероприятия.

Организаторы программы – БО "После службы", ОО "Милосердие и здоровье" и компания-участник NAUDI "Украинская бронетехника". Практические занятия по остановке критических кровотечений для этой смены проведены при поддержке компании-участника NAUDI SICH и ОО "Милосердие и здоровье".