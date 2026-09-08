В декабре будет море цветов: что нужно сделать с рождественником уже сейчас

Рождественская звезда, или шлюмбергера, ценится за яркое зимнее цветение. При благоприятных условиях растение покрывается многочисленными бутонами как раз накануне праздников. Однако, если осенью оставить его в теплом помещении и ничего не изменить в уходе, цветов можно так и не дождаться.

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Чтобы рождественская звезда начала формировать бутоны уже в ноябре, подготовку стоит начать в сентябре. И дорогие удобрения для этого не нужны – гораздо важнее температура, освещение и правильный полив, сообщает Deccoria.

Что нужно сделать с рождественником в сентябре

Одно из самых распространенных заблуждений – в течение всего года держать шлюмбергер в одинаково теплом и хорошо освещенном месте. Осенью растению нужна своеобразная "пауза", которая станет сигналом к закладке цветочных почек.

Примерно с середины сентября рождественскую звездку желательно перенести в более прохладное помещение. Оптимальная температура в этот период составляет около 12–15 °C.

Подойдет застекленный балкон, веранда или другое светлое место, где нет мороза и резких перепадов температур. При этом горшок не стоит ставить под прямые солнечные лучи.

Еще одно важное условие – длительный период темноты. Ежесуточно растению требуется примерно 12–14 часов непрерывной темноты. При необходимости вечером его можно накрывать картонной коробкой или переносить в помещение, где не включают свет.

Даже искусственное освещение вечером может нарушать естественный цикл растения и задержать образование бутонов. Такой режим желательно поддерживать примерно шесть недель.

Как поливать рождественскую звездку осенью

Во время подготовки к цветению полив нужно немного сократить. Не стоит постоянно поддерживать почву влажной.

Перед следующим поливом дайте верхнему слою субстрата просохнуть примерно на 2–3 см. При этом не следует допускать сильного пересушивания всего земляного кома. Если после полива вода скопилась в поддоне, её следует слить. Застой влаги может привести к загниванию корней.

В этот период также не следует активно подкармливать растение. Главная задача – создать условия, при которых оно перейдет к формированию бутонов.

Что делать, когда появились бутоны

Если все сделано правильно, первые бутоны могут появиться уже в ноябре. После этого рождественскую звезду можно осторожно вернуть на её привычное место.

Полив постепенно увеличивают, но избытка воды все равно следует избегать. При желании можно начать использовать слабое удобрение для цветущих комнатных растений.

А вот переставлять или часто поворачивать горшок после появления бутонов нежелательно. Резкое изменение положения и условий может привести к их опадению. Также рождественскую звездку следует беречь от холодных сквозняков и горячего воздуха от батарей.

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