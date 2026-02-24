В честь летчицы, прах которой нес Сталин: как Бердянск назывался во времена СССР

Украинский курорт на Азовском море, город Бердянск, сейчас находится под российской оккупацией. Произвол, который творят там россияне, уже не первый подобный эпизод в жизни города – во времена СССР советы пытались стереть его оригинальное название.

Накануне немецкого вторжения во время Второй мировой войны Бердянску дали название в честь летчицы Полины Осипенко – одной из первых женщин, удостоенных звания Героя Советского Союза и автора нескольких авиационных рекордов. OBOZ.UA вспоминает эту историю.

История Бердянска

Поселение на Азовском побережье современной Запорожской области возникло XVI веке. В начале оно называлось Новоногайск – в честь тюркского народа ногайцев, которые жили в этой местности. Город сразу стал курортом – на расположенных рядом лиманах добывали лечебные грязи и люди начали стекаться в городок отдохнуть у моря и улучшить здоровье.

В XVII веке запорожские и азовские казаки основали здесь пристань. Со временем она развилась до полноценного порта, открытие которого состоялось 1 июля 1830 года. А в 1835-м поселение получило статус города. До 1841 года оно также было известно как Берда – название совпадало с названием реки, в котором оно расположено. Название это происходит от ногайского слова берды – "данный богом", "богатый". Впоследствии российский император Николай I переименовал поселение в Бердянск. В 1844 году утвердили первый городской герб.

События ХХ века неоднократно меняли власть в городе. В декабре 1917 года его заняли большевики, а уже весной 1918-го здесь вспыхнуло антибольшевистское восстание. В течение нескольких лет Бердянск переходил под контроль различных сил – Украинской Центральной Рады, гетманата, белогвардейцев и большевиков, после чего окончательно оказался под советской властью. В годы Второй мировой войны город был оккупирован немецкими войсками. Оккупация длилась с октября 1941 по сентябрь 1943 года. Впоследствии дату освобождения от нацистов начали отмечать как День города.

Советская власть на период войны и несколько послевоенных лет меняла название Бердянска. По очевидно идеологическим причинам имя Осипенко он носил с 17 июля 1939 до 26 июня 1958 года.

В независимой Украине Бердянск получил статус курорта государственного значения. Произошло это в 2005 году. Еще через год на Бердянской косе открыли большой аквапарк.

Почти сразу после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ Бердянск был захвачен – он находится под оккупацией с 27 февраля 2022 года. В первые дни проукраинские жители пытались выходить на протесты, но российские военные разгоняли их. Со временем акции прекратились, а значительная часть населения, несогласного с оккупацией, выехала из города. Сейчас в Бердянске орудуют российские захватчики. Помимо прочего, они открыли мурал в честь Полины Осипенко.

Кто такая Полина Осипенко

Будущая летчица родилась в 1905 году в селе Новоспасовка (ныне Бердянский район). В 1937 году она установила несколько мировых рекордов высотных полетов. В 1938-м возглавила полностью женский экипаж беспосадочного перелета Севастополь – Архангельск на самолете АНТ-37 "Родина". Самолет преодолел более 6 тысяч километров. Это было самое большое на тот момент расстояние, которое преодолела полностью женская команда.

В 1939 году летчица погибла во время тренировочного полета. Во время учений в Рязанской области ее самолет вошел в штопор и врезался в землю. Осипенко похоронили прямо на месте катастрофы. Тогда же имя летчицы присвоили городу. Впоследствии ее останки перенесли в Москву. Во время церемонии ее перезахоронения в кремлевской стене урну с прахом нес лично Иосиф Сталин.

Имя Осипенко во времена СССР получил не только Бердянск. В честь летчицы переименовали также ее родное село, которое сохраняет это название и сегодня.

